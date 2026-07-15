La cantidad de cuotas depende del tiempo trabajado con aportes registrados previamente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó cómo funciona la prestación por desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas contempladas en la normativa. El organismo detalló cómo se calcula la cantidad de cuotas, qué requisitos deben cumplirse para acceder al beneficio y de qué manera puede iniciarse el trámite para cobrar la asistencia económica.

Cómo se define la cantidad de cuotas de la prestación por desempleo

La cantidad de pagos que recibe cada beneficiario depende del tiempo que haya trabajado con aportes durante los tres años previos a la finalización de la relación laboral. Por ese motivo, no todas las personas cobran la misma cantidad de cuotas.

Para los trabajadores permanentes, quienes acrediten entre seis y once meses de aportes pueden acceder a dos cuotas. En tanto, quienes hayan registrado entre doce y veintitrés meses de aportes cobran cuatro cuotas.

Si el trabajador reúne entre veinticuatro y treinta y cinco meses de aportes, la prestación se extiende a ocho cuotas. En cambio, quienes superan los treinta y seis meses de aportes pueden percibir hasta doce cuotas del beneficio.

Además, la normativa contempla una extensión para un grupo específico. Los beneficiarios que tengan 45 años o más reciben automáticamente seis cuotas adicionales, lo que amplía el tiempo durante el cual perciben la asistencia económica.

Qué pasa con los trabajadores eventuales o de temporada

La prestación también alcanza a trabajadores eventuales y de temporada, aunque en estos casos las condiciones son diferentes. Para acceder al beneficio es necesario haber trabajado menos de doce meses durante los últimos tres años. Al mismo tiempo, se debe acreditar un mínimo de noventa días de trabajo en el año previo a la finalización del vínculo laboral.

Estas condiciones buscan contemplar las características propias de este tipo de empleos, cuya duración suele ser más acotada que la de un puesto permanente.

Cómo se calcula el monto que paga ANSES

El valor mensual de la prestación no es igual para todos los beneficiarios. ANSES toma como referencia la remuneración percibida y los períodos con aportes registrados durante los últimos tres años antes del cese laboral.

Sin embargo, el beneficio tiene límites establecidos por la normativa vigente. Ninguna cuota puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Al mismo tiempo, el monto tampoco puede superar el equivalente al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento en que se realiza el pago.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

La prestación por desempleo está destinada a trabajadores que hayan perdido su empleo por despido sin causa, finalización del contrato laboral, quiebra o concurso preventivo del empleador, además de otras situaciones previstas por la legislación.

Los mayores de 45 años reciben seis cuotas adicionales de manera automática.

En el caso de los trabajadores permanentes, uno de los requisitos centrales es acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido.

Cómo hacer el trámite para solicitar la prestación

La gestión puede realizarse de manera virtual mediante los canales habilitados por ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Al momento de iniciar la solicitud es necesario presentar el DNI, la documentación personal y toda la información que permita acreditar la situación de desempleo. También resulta fundamental conservar la documentación entregada por el empleador al finalizar la relación laboral, ya que será requerida para demostrar la causa de la desvinculación y completar correctamente el trámite.