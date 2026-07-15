ASML revisa al alza sus previsiones para 2026 y amplía su capacidad ante la demanda de chips para IA

El logotipo de ASML Holding se puede ver en la sede de la empresa en Eindhoven, Paises Bajos

Por Toby Sterling ​y Nathan Vifflin

15 jul (Reuters) - ASML , el mayor proveedor mundial de equipos utilizados para la fabricación de ‌chips informáticos, revisó al ‌alza el miércoles sus previsiones financieras para 2026 y anunció que ampliaría su capacidad tras publicar unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, impulsados por la demanda de inteligencia artificial.

ASML indicó que ahora espera un beneficio neto para todo el año ​2026 de entre ⁠43.000 y 45.000 millones de euros, lo que ‌supone un aumento del 16% en el ⁠punto medio con respecto a ⁠su rango de previsión anterior, que se situaba entre 36.000 y 40.000 millones de euros.

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Los ingresos correspondientes al trimestre ⁠finalizado el 30 de junio ascendieron a ​9.330 millones de euros (10.900 millones de ‌dólares), superando las estimaciones de ‌los analistas de 8.800 millones de euros, mientras que ⁠el beneficio neto fue de 2.920 millones de euros, por encima de las expectativas de 2.620 millones de euros, según datos de LSEG.

El director ejecutivo, Christophe Fouquet, ​destacó ‌una entrada de pedidos "extremadamente sólida" debido a la demanda de chips de IA.

"A su vez, nuestros clientes siguen acelerando sus planes de ampliación de capacidad (...), lo que proporciona a ASML una ⁠mayor visibilidad de la demanda a largo plazo", afirmó Fouquet en un comunicado.

La empresa neerlandesa es el único fabricante de equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV), necesarios para fabricar chips de última generación. Clientes como TSMC , Samsung , SK Hynix y Micron compiten por aumentar su capacidad para satisfacer la ‌demanda relacionada con la IA.

ASML ha anunciado su intención de ampliar en un 30% durante cada uno de los dos próximos años la capacidad de producción de sus herramientas EUV insignia, así como de las herramientas de ‌ultravioleta profundo (DUV) necesarias para chips menos avanzados y para clientes de China.

Por otra parte, Fouquet señaló que Intel utilizará la ‌nueva herramienta High-NA ⁠de ASML para fabricar algunos de sus chips Panther Lake más avanzados, lo que ​supone una primicia para esta tecnología.

Con información de Reuters