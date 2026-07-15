Escándalo en Telefe: despidieron a una de sus figuras sin previo aviso y quedó todo grabado

Escándalo en Telefe: despidieron sin previo aviso a una de sus figuras.

La tensión crece en la pantalla de Telefe, aunque esta vez el conflicto no ocurre dentro de la casa de Gran Hermano, sino detrás de escena, en el área de streaming del canal. La emisora tomó una decisión inesperada y resolvió desvincular a una de las figuras surgidas del reality que más repercusión tuvo entre el público joven. La noticia fue comunicada mediante un llamado telefónico, una modalidad que generó el enojo de la protagonista, quien se presentó en las instalaciones del canal y denunció haber recibido un fuerte "destrato".

La protagonista de esta situación es Zoe Bogach, exintegrante de Gran Hermano 2023, que hasta el momento formaba parte de los contenidos digitales de Telefe. Tras enterarse de su desvinculación de manera informal, y siguiendo el consejo de sus abogados, la influencer decidió asistir igualmente a su lugar de trabajo para evitar cualquier acusación de abandono laboral. Sin embargo, al llegar al canal se encontró con un escenario inesperado: el personal de seguridad le impidió ingresar al edificio.

Despidieron a Zoe Bogach de Telefe

Acompañada por su madre, Aixa Abasto, Zoe inició una transmisión en vivo a través de TikTok para exponer públicamente lo ocurrido. Durante el directo expresó su malestar y apuntó contra la productora: "Esto es destrato. Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro". Luego, dejó sentada su postura respecto del conflicto laboral al afirmar: "Que quede asentado que yo me presenté a mi trabajo. Los despidos tienen que ser notificados por carta documento".

En un primer momento, comenzaron a circular versiones que vinculaban su salida con el ingreso de su expareja, Manuel, a la actual edición de Gran Hermano. No obstante, con el correr de las horas trascendió que los motivos serían otros y estarían relacionados con distintos conflictos internos que la influencer habría protagonizado durante su paso por el streaming del canal.

Quien aportó esa versión fue la periodista Laura Ubfal durante una emisión de Bondi Live. Allí aseguró que el malestar con Zoe venía desde hacía tiempo y descartó cualquier relación con la participación de Manuel en el reality. "El tema no tiene nada que ver con Manu. Ella tenía problemas con Mica Viciconte, con Pestañela (Daniela Celis), habló de Romina (Uhrig)... Hace rato que la querían sacar del streaming", explicó la panelista que ocupa ese mismo rol en Gran Hermano.

Zoe Bogach fue despedida de Telefe.

Por su parte, Yanina Latorre también opinó sobre la polémica en SQP y fue muy crítica con la exhermanita, con quien mantiene un áspero ida y vuelta en redes sociales por los que tiene al mismo tiempo con Lola Latorre, su hija. "La contrataron y después la echaron del streaming por todo lo que dice. Es peligrosa. Es una chica que no está bien, alguien la tenía que parar y necesita ayuda”, sostuvo la conductora.

De esta manera, el vínculo entre Zoe Bogach y Telefe parece haber llegado a su fin en medio de un fuerte conflicto. Con asesoramiento legal de ambas partes, una denuncia pública realizada a través de redes sociales y versiones cruzadas sobre los motivos de la desvinculación, todo indica que la disputa podría trasladarse a la Justicia y sumar nuevos episodios en las próximas semanas.

