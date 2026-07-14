China destituye a un tercer miembro del Politburó en una intensa campaña de anticorrupción

FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Partido de Xinjiang, Ma Xingrui, asiste a la reunión de la delegación de Xinjiang durante la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

China ha ​expulsado a Ma Xingrui, antiguo miembro del Politburó, del Partido Comunista en el poder por cargos de corrupción, lo que le convierte en el tercer miembro en activo ‌de este órgano decisorio de élite ‌en ser purgado desde 2025, a medida que el presidente Xi Jinping intensifica su campaña contra la corrupción.

Ma, que también ocupó el cargo de subdirector del grupo central de trabajo rural, fue objeto de una investigación en abril por una presunta "grave violación de la ley y la disciplina", eufemismo utilizado por el partido para referirse a la corrupción.

Los investigadores descubrieron que Ma había buscado beneficios para otras personas en la selección y el nombramiento de ​funcionarios y había conseguido puestos ⁠de trabajo de forma indebida para otros, informó Xinhua.

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Según el informe, "hizo la vista gorda, ‌no detectó ni frenó las graves violaciones de la disciplina y la ⁠ley, así como las presuntas conductas delictivas, cometidas por ⁠miembros de su entorno".

En marzo se anunció una investigación sobre Guo Yonghang, jefe de gabinete de Ma durante su mandato como máximo responsable del centro tecnológico de Shenzhen, en el sur ⁠del país, entre 2015 y 2016. Guo había ascendido en la provincia sureña ​de Cantón a medida que Ma se convertía en gobernador de ‌esta potencia económica.

En los últimos meses también ‌se ha investigado a varios funcionarios de Sinkiang que recibieron ascensos después de que ⁠Ma se convirtiera en secretario del Partido de esta región fronteriza del noroeste a finales de 2021.

Según esta información, también aceptó regalos de forma ilegal, ayudó a familiares a adquirir propiedades a precios inferiores a los del mercado y participó en intercambios en los que ​se ofrecía poder ‌y dinero a cambio de sexo.

Ma permitió que los miembros de su familia aprovecharan su influencia oficial para obtener enormes beneficios, participando en lo que las autoridades describieron como "corrupción familiar" a gran escala, al tiempo que aceptaba ilegalmente enormes sumas de dinero y bienes. Xinhua no especificó la cuantía en cuestión.

No ha sido ⁠posible contactar con Ma para recabar sus comentarios.

La expulsión supone la última escalada en la lucha que Xi lleva años librando para erradicar la corrupción, que ha salpicado a altos cargos del partido, del Gobierno y del ejército.

En enero, China abrió una investigación por corrupción contra Zhang Youxia, el general de mayor rango del ejército. He Weidong, exvicepresidente de la Comisión Militar Central, fue expulsado del Partido Comunista en octubre del año pasado.

CIENTÍFICO CONVERTIDO EN ADMINISTRADOR

Ma, un científico convertido en administrador, ‌disfrutó de un ascenso meteórico en el Gobierno chino tras convertirse en ejecutivo de la principal empresa fabricante de naves espaciales y misiles de China, la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, en la década de 2000.

Trabajó durante más de una década en la industria aeroespacial estatal china, supervisando algunos de los programas espaciales más importantes del país.

La caída de Ma ‌se produce en medio de un escrutinio cada vez más intenso sobre los sectores de defensa y aeroespacial de China. En febrero, la fiscalía acusó a Zhang Jianhua, exsubdirector de la Administración Estatal ‌de Ciencia, Tecnología e ⁠Industria para la Defensa Nacional, de soborno y abuso de influencia. Zhang ocupó el cargo de subdirector bajo las órdenes de Ma, quien dirigía el ​organismo regulador de la industria de defensa en 2013.

Tres legisladores chinos vinculados a los sectores de la defensa, el aeroespacial y el nuclear fueron destituidos de sus cargos ese mismo mes.

Con información de Reuters