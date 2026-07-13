Franco Colapinto se refirió al cruce de Argentina con Inglaterra en el Mundial con una filosa frase: “Anular”

Colapinto calentó la previa al cruce con Inglaterra en el Mundial.

Luego de un partido complejo contra los suizos, la Selección Argentina finalmente sonrió en la noche de este sábado al vencer por 3-1 en los cuartos de final del Mundial 2026, de manera que logró meterse entre los cuatro mejores. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró jugar los ocho partidos independientemente de lo que suceda el miércoles contra Inglaterra, que viene de eliminar a Noruega con un polémico 2-1, también en alargue.

Quien justamente se encuentra en territorio inglés este fin de semana es Franco Colapinto, que sin acción en la Fórmula 1 fue invitado a participar del prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood. Allí, el piloto argentino realizó una exhibición a bordo del Lotus E20, el mismo coche con el que corrió en Buenos Aires a finales de abril, aunque también fue protagonista en una charla que mantuvo con la periodista Ariana Bravo en la fan zone.

Fue durante esta conversación que la presentadora le preguntó al pilarense sobre sus rivales favoritos en el automovilismo, aunque el piloto llevó la respuesta por el lado futbolístico. “Mi rival favorito es Inglaterra el miércoles. Estaba rezando para que Inglaterra pasara y poder derrotarlos”, comenzó Franco, encendiendo la mecha para que Bravo le pregunte directamente por el duelo de semifinales.

De hecho, la periodista fue incluso más allá y le preguntó si cree que Argentina va a ganar su cuarta estrella el próximo 19 de julio, a lo que Colapinto respondió manteniendo la costumbre que se instaló en Qatar 2022. “No, no voy a hablar de eso, simplemente hay que anular mufa”, agregó el argentino, que se limitó a señalar que “nos va a ir bien”, pero sin nombrar un resultado contra los ingleses.

Además de esto, también se hizo viral el mensaje que dejó el pilarense en el mural del evento, donde los pilotos se acercaron para dejar una firma y un mensaje, algo que “Fran” aprovechó para dejar por escrito su amor por la Selección. “Vamos Argentina y Messi”, escribió el piloto, que debajo agregó un “Vamos Alpine” en señal de agradecimiento al equipo que le abrió las puertas para seguir en la Fórmula 1.

Bravo compartió el mensaje de Colapinto en el mural.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.