Más de 200 expertos piden medidas urgentes para afrontar el impacto económico de la IA

FOTO DE ARCHIVO. Se observa un letrero de IA en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, China

Más ​de 200 investigadores y economistas, entre los que se encuentran 15 premios nobel ‌e investigadores de OpenAI, ‌Anthropic y Google, han instado a los Estados y a los líderes del sector tecnológico a crear con carácter urgente medidas e instituciones para hacer frente al impacto económico de la inteligencia artificial.

El lunes hicieron pública ​una declaración firmada ⁠conjuntamente en la que advierten de que ‌la IA podría provocar una transformación ⁠económica mayor que la ⁠Revolución Industrial, pero en un plazo "mucho más breve", lo que plantea interrogantes para los trabajadores, las ⁠empresas y las instituciones públicas.

La declaración ​insta a profundizar en la investigación ‌sobre los impactos económicos ‌de la IA y a comenzar a ⁠desarrollar las medidas e instituciones necesarias para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad y para gestionar riesgos como la ​pérdida de ‌empleo a gran escala.

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"El vapor, la electricidad y los computadores dieron a las sociedades décadas para adaptarse. La IA quizá solo nos dé unos pocos ⁠años", dijo Anton Korinek, profesor de la Universidad de Virginia.

"No podemos improvisar nuestra estrategia y nuestras instituciones en un contexto de transformación; esperar a tener certezas significa llegar demasiado tarde."

Korinek, que se incorporó al equipo de investigación económica de Anthropic ‌en marzo, organizó la iniciativa junto con sus colegas economistas Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal y Tom Cunningham.

Entre los firmantes se encuentran la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el científico jefe ‌de Google DeepMind, Jeff Dean; el cofundador de Anthropic, Jack Clark; y miembros del equipo de análisis ‌económico del ⁠fabricante del chatbot Claude.

Los premios nobel Michael Spence, Daron Acemoglu y Simon ​Johnson, entre otros, también firmaron la declaración.

Con información de Reuters