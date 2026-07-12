El Gobierno de Formosa consolidó el trabajo interinstitucional para prevenir el suicidio en la provincia

El Gobierno de Formosa llevó adelante una jornada de capacitación en la localidad de El Espinillo para fortalecer las estrategias de prevención del suicidio y consolidar el trabajo articulado entre instituciones educativas, sanitarias, fuerzas de seguridad y organismos públicos. La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano para ampliar las herramientas de detección, contención y acompañamiento frente a situaciones de crisis en toda la provincia.

La actividad fue organizada por la Dirección de Salud Mental y Prevención de las Adicciones y se desarrolló en el hospital de la localidad. Estuvo encabezada por la directora del área, Selena Copponi, junto a las licenciadas Andrea Kerr y Fabiola Iza, coordinadoras de la línea telefónica gratuita 0800-888-3364, destinada a la prevención del suicidio y la asistencia en salud mental.

Del encuentro participaron docentes y directivos de establecimientos educativos, referentes del sistema de salud, autoridades policiales y de otras fuerzas de seguridad, además de funcionarios de la Municipalidad de El Espinillo. El objetivo fue fortalecer una red comunitaria que permita detectar tempranamente situaciones de riesgo y brindar respuestas coordinadas entre los distintos actores del territorio.

Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a los factores de riesgo y de protección, la identificación de señales de alarma, la importancia de la escucha activa y el acompañamiento respetuoso, así como los mecanismos de derivación oportuna hacia los servicios especializados de salud mental.

En ese marco, Copponi destacó que la prevención del suicidio requiere del compromiso de toda la comunidad y sostuvo que una intervención temprana puede resultar determinante para proteger a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.

"La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida. Por eso trabajamos de manera articulada con las distintas instituciones comunitarias y de Gobierno, convencidos de que una comunidad informada y comprometida puede detectar tempranamente situaciones de riesgo y acompañar de manera adecuada a quienes atraviesan momentos de crisis", expresó.

Asimismo, remarcó que las conductas suicidas pueden prevenirse cuando existen dispositivos de asistencia accesibles, una red de contención y un abordaje profesional oportuno.

"Muchas veces una escucha atenta, una intervención respetuosa y una derivación a tiempo pueden marcar una diferencia muy importante. El objetivo es que cada institución cuente con herramientas para actuar de manera adecuada hasta que la persona pueda recibir atención profesional", señaló.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la difusión de la línea gratuita 0800-888-3364, un servicio permanente creado por el Gobierno de Formosa para brindar contención, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan crisis emocionales, presentan pensamientos suicidas o necesitan asistencia en materia de salud mental.

Las coordinadoras del dispositivo explicaron que el servicio también está destinado a familiares, amigos o cualquier persona que requiera orientación sobre cómo actuar frente a una situación de riesgo. La atención es gratuita, confidencial y está a cargo de profesionales especializados.

"Queremos que todas las formoseñas y los formoseños sepan que existe un equipo dispuesto a escuchar, orientar y acompañar. La línea 0800 es una puerta de acceso al sistema de salud mental y representa una herramienta fundamental para acercar ayuda a quienes la necesitan en el momento oportuno", remarcaron durante la capacitación.