Federación Alemana inicia conversaciones con Klopp para que entrene la selección

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) concluyó las primeras conversaciones con el entrenador Jürgen Klopp en Nueva York ‌y confía en llegar a ‌un acuerdo para que este se haga cargo de la selección nacional, informó la DFB el sábado.

Los responsables de la DFB se encuentran en Nueva York para mantener conversaciones con Klopp, director global de fútbol del Red Bull, quien también ha ejercido de comentarista para la cadena alemana Magenta TV durante el Mundial.

La DFB ​confirmó a principios ⁠de julio que era su candidato preferido para suceder a ‌Julian Nagelsmann, quien dimitió tras la sorprendente eliminación de ⁠Alemania en los dieciseisavos de final ⁠del Mundial ante Paraguay.

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"El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron ayer en Nueva ⁠York una primera conversación en profundidad con Jürgen Klopp sobre ​la posibilidad de que este asuma el ‌cargo de seleccionador nacional. Durante esta ‌fructífera charla, se llegó a un entendimiento sobre los términos ⁠clave de un posible contrato", informó un comunicado.

"Las conversaciones continuarán la próxima semana. Ambas partes confían en que las negociaciones puedan concluir finalmente con éxito, siempre que se alcance un acuerdo con ​la actual ‌entidad de Klopp, el Red Bull".

"Cualquier posible contrato requeriría la aprobación definitiva en una reunión conjunta del Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de DFB GmbH & Co. KG".

La derrota de Alemania ante Paraguay en la ⁠definición por penales de los dieciseisavos de final supuso la tercera campaña consecutiva decepcionante en el Mundial para los cuatro veces campeones, tras quedar eliminados en la fase de grupos en 2018 y 2022. La última vez que levantaron el trofeo fue en 2014.

Nagelsmann había declarado inicialmente que le gustaría seguir con un contrato hasta 2028, pero unos ‌días después del regreso del equipo a Alemania, ambas partes acordaron su salida.

Klopp es considerado la opción más popular entre la afición alemana, pero causó revuelo a principios del Mundial y tuvo que disculparse por insinuar que los días de Nagelsmann en el banquillo de ‌la selección alemana podrían estar llegando a su fin.

Klopp, uno de los entrenadores de clubes alemanes más exitosos, que ganó la liga y la ‌copa nacionales con ⁠el Borussia Dortmund, estuvo al frente del Liverpool de 2015 a 2024, llevando al club de Merseyside ​a conquistar casi todos los títulos importantes durante sus nueve años al mando, incluidos triunfos en la Liga de Campeones y la Premier League.

Con información de Reuters