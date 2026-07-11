Quién es el director técnico de Suiza y el vínculo de su hermano con Boca: así es el entrenador rival de Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Suiza se enfrenta a su par de Argentina en cuartos de final este sábado, de la mano del entrenador Murat Yakin. El director técnico logró que su equipo elimine a Colombia del Mundial 2026 por penales y llevó al conjunto europeo a una instancia que no alcanzaba desde 1954.

Ahora, Yakin prepara a Suiza para enfrentar a la Argentina de Lionel Scaloni en Kansas City. Además del encuentro futbolístico, la historia de Yakin tiene una conexión directa con el fútbol argentino: su hermano, Hakan Yakin, estuvo a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors.

Quién es Murat Yakin, el entrenador de Suiza

Nacido en Basilea el 15 de septiembre de 1974 y de ascendencia turca por parte de su padre. Murat Yakin dio sus primeros pasos en la década de 1990 y dirige a la selección suiza desde agosto de 2021.

Murat Yakin es director técnico de la Selección de Suiza desde 2021

Como jugador debutó en el Grasshoppers en 1992 y cinco años después pasó al Stuttgart de la Bundesliga. Se desempeñó como defensor central en la Selección mayor y disputó 59 partidos con "La Nati", incluso participó de la Eurocopa 2004. Su etapa más recordada como futbolista fue en el FC Basel, club en el que fue capitán y se consagró mejor jugador de la liga en 2002. Antes de asumir la selección, dirigió a equipos como Thun, Lucerna, Basel y Spartak de Moscú.

Finalmente, en el verano de 2021, fue convocado para liderar el equipo nacional con el que ha disputado hasta la fecha 62 partidos oficiales. El comienzo al frente de la Selección de Suiza fue irregular, pero ha rendido y marcado la historia: tiene 27 victorias, 22 empates y 13 derrotas. En los últimos 35 partidos oficiales, el combinado apenas ha sufrido 3 caídas en cuanto a encuentros por los 3 puntos.

Además de sus estrategias, Murat Yakin ganó notoriedad por su personalidad particular: es empresario de una fábrica de colchones, apasionado del golf y protagonista de gestos curiosos, como el envío de 9,3 kilos de chocolate suizo a la federación de Irlanda del Norte tras un resultado que benefició a su selección.

Cuál es el vínculo de su hermano Hakan con Boca

Hakan Yakin, dos años y medio menor que Murat, también fue futbolista profesional: jugó los mundiales de 2006 y 2010 y llegó a disputar 87 partidos con Suiza. En enero de 2005, cuando Mauricio Macri presidía Boca, el club negoció su llegada a préstamo para reforzar el mediocampo que pedía el entonces técnico Jorge "Chino" Benítez.

El hermano de Murat Yakin, Hakan, casi juega en Boca Juniors

El pase de Yakin estaba prácticamente cerrado e incluso el mediapunta suizo, que jugaba en el Stuttgart alemán, ya volaba rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, Benítez se opuso al fichaje al enterarse por la prensa y no por la dirigencia, y remarcó que no había sido consultado.

Macri decidió respetar la postura del entrenador y dio marcha atrás cuando el jugador estaba en pleno viaje, por lo que Hakan Yakin nunca llegó a pisar la Bombonera.