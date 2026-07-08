La Selección Argentina ya tiene rival en cuartos del Mundial 2026 y el DT de Suiza lanzó un desafiante mensaje antes del cruce en Kansas.

La Selección Argentina ya conoce que Suiza será el rival que tendrá enfrente en los cuartos de final del Mundial 2026, que eliminó a Colombia por penales. Sin embargo, antes de que ruede la pelota en Kansas, el entrenador Murat Yakin comenzó a jugar la previa con declaraciones que rápidamente hicieron ruido, ya que aseguró que el conjunto de Lionel Scaloni "es vulnerable" y afirmó que su equipo tiene condiciones para eliminar al último campeón del mundo.

Luego de superar a Colombia desde los 12 pasos, el entrenador suizo fue consultado por el próximo rival y no se achicó de cara al cruce por el nivel de Argentina. "A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables. Somos capaces de frenar a los campeones del mundo", sostuvo Yakin, convencido de que Suiza puede dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

El técnico nacido en Basilea también destacó el valor deportivo del desafío. "Nos toca jugar contra el campeón del mundo. Es una oportunidad muy especial, vamos a intentar derrotar al campeón", expresó, antes de remarcar que su seleccionado no llegará resignado al compromiso.

Las declaraciones no sorprendieron del todo, ya que incluso antes de confirmarse el cruce había dejado en claro que consideraba posible eliminar al conjunto de Lionel Scaloni. "Hemos visto que Argentina no es invencible", reiteró el entrenador, convencido de que el rendimiento mostrado por la Albiceleste durante el torneo dejó aspectos que pueden ser aprovechados por sus rivales.

La referencia a la mentalidad de los equipos sudamericanos

Durante la conferencia de prensa, Yakin también fue consultado sobre el duro partido que Suiza disputó frente a Colombia y aprovechó para hablar sobre las selecciones de Sudamérica. "Conocemos muy bien la mentalidad de los equipos sudamericanos. Cada partido frente a ellos tiene una intensidad especial", explicó el entrenador, quien destacó que su equipo llegó al Mundial 2026 preparado para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Al mismo tiempo, rechazó la idea de que Colombia hubiera sido claramente superior durante los octavos de final. "No creo que Colombia haya sido mejor que nosotros. Fue un partido muy equilibrado", analizó, respaldando el rendimiento mostrado por sus dirigidos antes de la definición por penales.

El DT también valoró el recorrido de su seleccionado en el Mundial 2026 y aseguró que este grupo ya consiguió un lugar destacado en la historia del fútbol suizo. "Todo el esfuerzo dio resultado. Queríamos convertirnos en la mejor selección suiza que haya disputado un Mundial y sentimos que hicimos historia", señaló con satisfacción.

El pase a cuartos llegó después de una impecable serie de penales frente a Colombia. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas convirtieron para Suiza, mientras que Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz anotaron para el conjunto cafetero. "Al final, más allá de si algunos creen que fue merecido o no, somos nosotros los que estamos en los cuartos de final", concluyó Yakin.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.