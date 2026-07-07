Cuándo fue la última vez que Argentina había dado vuelta un partido en un Mundial

La última vez que la Selección Argentina había dado vuelta el resultado de un partido en una Copa del Mundo, como esta tarde frente a Egipto, había sido hace veinte años, contra México, por los octavos de final del Mundial Alemania 2006.

Con un gol de Maxi Rodríguez a los ocho minutos de la prórroga, Argentina le ganó 2 a 1 a México y pasó a cuartos de final de aquella competencia. En aquel encuentro también la Albiceleste había comenzado perdiendo con un gol a los cinco minutos del mexicano Rafael Márquez. Aquella jornada no solo jugó Lionel Messi, sino también el actual técnico de la Selección, Lionel Scaloni, quien fue el lateral derecho.

Con la agónica victoria de esta tarde por 3-2 a Egipto, los dirigidos por Lionel Scaloni volvieron a levantar un partido con un resultado adverso luego de 20 años en Mundiales. Los tantos de la Selección Argentina los metieron Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien cabeceó un centro preciso de Lautaro Martínez, faltando pocos minutos para que termine el partido.