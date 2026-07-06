Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026: así es Adham Makhadmeh

El árbitro a cargo de Estados contra Bélgica.

El próximo encuentro de Estados Unidos está envuelto de una fuerte polémica en la previa con el indulto que ha realizado el Comité Disciplinario de la FIFA sobre Folarin Balogun, goleador del equipo en esta Copa del Mundo que había sido expulsado en el segundo tiempo del partido contra Bosnia y Herzegovina por una temeraria infracción. No obstante, mediante el artículo 27 se indicó que la “ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida durante un periodo de prueba de un año”.

Esta decisión recibió un fuerte rechazo, entre ellos, de la UEFA, ya que es el único caso en lo que va del torneo donde se aplica esta generosidad. Por este motivo, quedará bajo los ojos del mundo entero el arbitraje que lleve adelante Adham Makhadmeh, designado para impartir justicia en el partido entre Estados Unidos y Belgica por los octavos de final del campeonato. Partido que se jugará en el Seattle Stadium.

Quién es Adham Makhadmeh, árbitro a cargo de Estados Unidos contra Bélgica

La FIFA designó al jordano Adham Makhadmeh como árbitro del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. A sus 39 años, el juez asiático afronta la primera Copa del Mundo absoluta de su carrera, aunque llega con una amplia trayectoria internacional y el respaldo de una década como árbitro FIFA. Nacido en Irbid e integrante del panel internacional desde 2013, Makhadmeh construyó su carrera en las principales competencias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Dirigió encuentros de las eliminatorias mundialistas, la Copa Asiática, la Liga de Campeones de Asia e incluso la final de la edición 2017 entre Al Hilal y Urawa Red Diamonds, uno de los partidos de mayor prestigio del continente.

El referí cuenta con amplia experiencia.

El Mundial 2026 representa el mayor desafío de su carrera. Antes del cruce entre estadounidenses y belgas ya estuvo al frente de tres compromisos del torneo: el empate entre España y Cabo Verde, la victoria de Bélgica sobre Nueva Zelanda durante la fase de grupos y el triunfo de Inglaterra frente a República Democrática del Congo en la ronda anterior. Esa experiencia previa con los europeos le aporta un conocimiento reciente de uno de los protagonistas del duelo de octavos.

Los antecedentes del árbitro a cargo de EEUU contra Bélgica

Los números reflejan un estilo de conducción firme. En sus 174 partidos como profesional acumula 623 tarjetas amarillas, 27 expulsiones y una reconocida personalidad para mantener el control de encuentros de alta intensidad. Además, suele privilegiar el diálogo con los futbolistas, una característica destacada dentro del arbitraje asiático.

Estará acompañado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle como jueces asistentes, mientras que el gabonés Pierre Atcho será el cuarto árbitro. La FIFA vuelve a confiar en Makhadmeh para un partido de máxima exigencia, con un lugar en los cuartos de final en juego.