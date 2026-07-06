Furia en Brasil tras la eliminación del Mundial 2026: un grupo de niños rompió y quemó álbumes tras la derrota.

La eliminación de la Selección de Brasil del Mundial 2026 tras caer ante Noruega por 2 a 1 en los octavos de final provocó un gran descontento y enojo en los hinchas, que vieron desvanecerse de forma sorpresiva una nueva ilusión de consagrarse campeones del mundo por sexta vez. Instantes después de que se decrete la caída frente al combinado nórdico se viralizaron numerosos videos y publicaciones de brasileños furiosos por la actuación de los jugadores de la 'Canarinha'; entre ellos destacó el de un grupo de niños en la calle quemando páginas de álbumes de la competición.

En las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, se puede observar a los niños rompiendo en pedazos los álbumes y arrojándolos a una pequeña hoguera, incluso ayudados por sus familiares. Esta fue una de las tantas expresiones de reprobación que se hicieron virales en las últimas horas, después de un nuevo fracaso del seleccionado dirigido técnicamente por Carlo Ancelotti en una cita mundialista.

Brasil cayó ante Noruega y quedó eliminado del Mundial 2026: el resumen del partido

Noruega hizo historia en el Mundial 2026: el combinado nórdico se impuso por 2 a 1 ante Brasil y se clasificó a los cuartos de final del certamen. Erling Haaland fue el gran héroe de la clasificación con dos goles en una ráfaga de diez minutos, cuando el duelo llegaba a su tramo final y parecía que habría alargue. A pesar del descuento de Neymar en tiempo añadido, la 'Canarinha' no logró dar vuelta el resultado y sumó una nueva decepción en la competición.

El primer tanto llegó a los 79 minutos del encuentro, cuando tras un centro de Andreas Schjelderup el atacante del Manchester City se impuso con un certero cabezazo para vencer a Alisson. Justo antes de que se cumplan los 90 minutos, Haaland recibió nuevamente un pase de Schjelderup en el borde del área y soltó un zurdazo brutal para estirar la ventaja justo antes del final. A pesar del descuento de 'Ney' en tiempo de descuento, los embates finales de Brasil no alcanzaron para igualar el partido.

Qué es "la maldición del gato" que persigue a Brasil desde Qatar 2022 y que se viralizó nuevamente en redes sociales

La historia comenzó el 8 de diciembre de 2022, en la previa del partido de cuartos de final contra Croacia. Durante una conferencia de prensa encabezada por Vinicius Junior, un pequeño gato apareció sobre la mesa donde estaban ubicados los micrófonos.

Mientras el futbolista observaba la escena con sorpresa, el jefe de prensa de la selección brasileña, Vinicius Rodrigues, tomó al animal por el lomo y lo arrojó al piso frente a las cámaras de todo el mundo. El gesto generó incomodidad inmediata y una ola de críticas en redes sociales.

En aquel momento, la situación fue tomada con humor por algunos sectores. Sin embargo, con el paso de los meses y la acumulación de malos resultados, nació una teoría tan extravagante como popular: Brasil había quedado atrapado bajo una especie de "gualicho futbolero".