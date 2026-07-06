Cuba lleva su reclamo contra el embargo de EE.UU. a la ONU y denuncia un "cerco energético"

El gobierno de Cuba presentará esta semana una nueva ofensiva diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el fin de las sanciones económicas que mantiene Estados Unidos sobre la isla. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, confirmó que asistirá este martes 7 de julio a una sesión especial de la Asamblea General, donde denunciará el impacto crítico que las últimas restricciones de Washington están teniendo sobre el día a día de la población, especialmente en el suministro de combustible y electricidad.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia cubana anticipó que la comitiva de La Habana acudirá al organismo internacional respaldada por los principios del Derecho Internacional para defender el derecho soberano de su pueblo a vivir sin coacciones ni amenazas externas. En su argumentación, Rodríguez elevó el tono de la confrontación al calificar el actual desabastecimiento de recursos provocado por las medidas norteamericanas como un "cerco energético" y un "crimen de lesa humanidad" diseñado para generar un castigo colectivo sobre la sociedad civil.

El viaje de la delegación cubana se produce pocos días después de que La Habana solicitara formalmente a la ONU evaluar en detalle los daños económicos y sociales provocados por las sanciones más recientes dictadas desde la Casa Blanca. Según el canciller de la isla, el gobierno de los Estados Unidos está desplegando maniobras de presión en los pasillos de las Naciones Unidas para intentar acallar el debate e impedir que los países miembro voten una resolución de condena.

Rodríguez advirtió que Washington busca activamente coaccionar la voluntad política de distintos gobiernos aliados para evitar que la Asamblea General se pronuncie de manera unánime en su contra. Sin embargo, el funcionario se mostró confiado en el respaldo internacional al asegurar que "la voz de los pueblos no puede ser bloqueada". "Acompañen este debate. Defendamos la Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí", sentenció el canciller cubano al cierre de su declaración oficial.

Con esta presentación, Cuba busca reactivar el histórico respaldo que año tras año recibe en la Asamblea General de la ONU, donde la gran mayoría de la comunidad internacional suele votar a favor de levantar el embargo, una postura que el gobierno isleño considera vital para frenar lo que denomina la "asfixia externa" de su economía.

Con información de EuropaPress.