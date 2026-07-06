En LN+ revelaron la verdad sobre Milei al aire: "No alcanza”

Un ciudadano reveló la complicada situación económica que viven miles de argentinos al aire por LN+.

La Selección Argentina volverá a jugar por los octavos de final el próximo martes 7 de julio, desde las 13. Sin embargo, el horario del encuentro impedirá que muchos argentinos puedan verlo en vivo por cuestiones laborales. En ese contexto, durante un móvil de La Nación+, un hombre expresó al aire su malestar con la gestión de Javier Milei y aseguró que no se vive un verdadero clima mundialista.

Durante el móvil en vivo, cuando le preguntaron sobre con quién vería el partido, respondió: “No sé si verlo acá porque mañana yo tengo que trabajar, porque como ustedes saben, yo no quiero hablar de política ni nada pero está todo mal. Dicen que hay ambiente de Mundial, si hay ambiente de Mundial, por mis hijos, para darles una alegría a ellos, pero la realidad es que no hay ningún ambiente de Mundial”.

Asimismo continuó: “La plata no alcanza para nada, está todo complicado. Pero igual vamos Argentina, vamos Selección, yo sé que el país está mal y vos Milei ya te vas a ir, pero mientras tanto, vamos Argentina y vamos a ponerle onda”.

La Selección Argentina va hacía octavos de final

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final se convirtió en el partido más visto de la Copa del Mundo 2026. Según los datos de audiencia, alcanzó un total de 2.700 millones de visualizaciones a nivel global, logrando un nuevo récord en el torneo y superando ampliamente a todos los encuentros disputados hasta ese momento.

La victoria de la Selección Argentina le permitió lograr su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fue Cabo Verde. El seleccionado africano se ganó la admiración de millones de aficionados gracias a su carisma y disposición en la cancha.

Tras la eliminación de Cabo Verde, las imágenes de los festejos y los gestos de respeto se viralizaron en todo el mundo. Asimismo afuera de la cancha, hinchas argentinos compartieron los festejos con simpatizantes caboverdianos.

