Cerró un icónico local de ropa de Mar del Plata por la crisis de Javier Milei: existía hace 24 años

El reconocido local de indumentaria "Camarón Brujo", ubicado en la zona de Güemes de Mar del Plata , cerrará sus puertas después de 24 años de permanencia en el barrio. Los dueños del comercio anunciaron la noticia a través de sus redes sociales y aseguraron que la decisión responde a la difícil situación económica que atraviesa el país. "Hoy nos toca la difícil tarea de empezar a desarmar para cerrarlo", expresaron los comerciantes en un emotivo mensaje publicado en sus cuentas oficiales. El local, ubicado en la intersección de Güemes y Alberti , será desarmado en los próximos días.

"Camarón Brujo" se había consolidado como un espacio de referencia en la zona comercial de Güemes , conocido por su propuesta de calidad y diseño diferencial. "Emprendimientos que apostamos a ser diferentes desde la calidad y el diseño, que hace más de 30 años invertimos produciendo local", recordaron los dueños en su publicación. Los comerciantes también hicieron una analogía con el surf, una actividad que practican desde jóvenes: "Como surfistas nacidos y criados sabemos de tormentas, sabemos de adaptarnos a las condiciones y hoy eso es lo que estamos haciendo para seguir siendo parte de la vida de todos ustedes". La frase refleja la resiliencia del equipo de "Camarón Brujo" frente a un contexto económico que calificaron como "una tormenta perfecta".

El impacto de la crisis económica en el comercio local

El cierre de "Camarón Brujo" se suma a una larga lista de comercios que han debido bajar sus persianas en los últimos meses en Mar del Plata y en todo el país. La crisis económica, sumada a la caída del consumo y el aumento de los costos operativos, ha golpeado con especial dureza a los pequeños y medianos empresarios del rubro textil. La zona de Güemes, uno de los polos comerciales más importantes de la ciudad, ha visto cómo varios locales emblemáticos han cerrado sus puertas en el último año, generando preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Los dueños de "Camarón Brujo" invitaron a los clientes a acercarse al local para aprovechar las oportunidades de remate que se generaron hasta fin de mes de junio. "Los invitamos a aprovechar algunas oportunidades que se van a generar", escribieron los comerciantes, quienes agradecieron a sus clientes por el apoyo recibido durante más de dos décadas. "Seguiremos siendo parte de la vida de todos ustedes", prometieron en su mensaje, dejando entrever que el cierre del local físico no implica necesariamente el fin de la marca.}

El futuro incierto del comercio en Mar del Plata

El caso de "Camarón Brujo" es un reflejo de la situación que atraviesa el comercio minorista en Mar del Plata y en el país. La incertidumbre económica, la inflación y la caída del poder adquisitivo de los consumidores han llevado a muchos empresarios a tomar decisiones difíciles para sostener sus emprendimientos. La zona de Güemes, que solía ser un polo de atracción turística y comercial, ha perdido parte de su brillo en los últimos años, y el cierre de locales emblemáticos como "Camarón Brujo" profundiza esa tendencia.

La comunidad de Mar del Plata se despide de un comercio que fue parte de la historia del barrio durante 24 años. Los vecinos y clientes habituales de "Camarón Brujo" expresaron su pesar en las redes sociales, destacando la calidad de los productos y la calidez de la atención. "Una lástima perder un local así", "Siempre compraba ahí, era mi lugar favorito", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de la marca. El cierre de "Camarón Brujo" es un golpe para el comercio local y un recordatorio de los desafíos que enfrentan los pequeños empresarios en un contexto económico cada vez más adverso.