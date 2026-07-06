Esta mañana se desató un incendio en uno de los vagones abandonados del tren de la línea Mitre en las inmediaciones de la estación Colegiales. Los Bomberos de la Ciudad tomaron control de la situación, en la intersección de las calles Moldes y Céspedes.

Fuentes policiales de la Ciudad confirmaron que tanto los Bomberos como el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladaron al predio del ferrocarril y controlaron la situación sin que se registraran víctimas ni personas asistidas.

Además sostuvieron que el foco afectó a vagones fuera de servicio y que se originó por recortes de madera, residuos y butacas que se encontraban en su interior. Para controlar las llamas, los bomberos trabajaron con una línea de 38 milímetros, que les permitió contener rápidamente la propagación del fuego.

Un operativo sin heridos ni personas que requirieran algún tipo de asistencia

Además de las dotaciones de Bomberos, el SAME desplegó ambulancias, una unidad de triage y móviles de intervención rápida como parte del protocolo preventivo. Sin embargo, se confirmó que no fue necesario asistir ni trasladar a ninguna persona.

El operativo también incluyó el aseguramiento del perímetro y las restricciones temporales al tránsito en las inmediaciones del predio ferroviario de la línea Mitre, mientras los equipos de emergencia desarrollaban las tareas de control del fuego. Pasadas las 11, el incendio había sido completamente dominado y el procedimiento finalizó.

Según fuentes policiales de la Ciudad, las llamas no alcanzaron otras instalaciones ferroviarias ni viviendas cercanas, por lo que los daños quedaron limitados solo a los vagones abandonados.

La seguidilla de incendios en la Ciudad

El incendio se produjo apenas dos días después de otros dos hechos similares que requirieron un importante despliegue de los agentes de emergencias en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de ellos ocurrió en una panadería de la Avenida Rivadavia al 1900, en el barrio porteño de Balvanera, donde dos personas fueron asistidas por inhalación de humo, aunque no necesitaron ser hospitalizadas.

El otro incendio se registró en un departamento del cuarto piso de un edificio en el barrio de La Boca, donde la rápida intervención de los bomberos permitió evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

En los dos casos y al igual que en el incendio de los vagones de Colegiales, las causas quedaron sujetas a las pericias posteriores para determinar el origen del fuego.