Estados Unidos vs. Bélgica: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de octavos de final del Mundial 2026 según la IA

Estados Unidos vs. Bélgica: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los octavos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Estados Unidos se enfrentará a su par de Bélgica este lunes 6 de julio, a partir de las 21:00 horas (horario de Argentina), en el Estadio de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro promete paridad absoluta y alta tensión en el territorio norteamericano.

Tras superar una exigente fase de grupos y dejar en el camino a Bosnia y Herzegovina y a Senegal en la ronda de 32, ambos combinados buscarán sellar su pasaje a los cuartos de final y seguir en el Mundial 2026.

Estados Unidos vs. Bélgica: quien gana el partido del Mundial 2026 según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos planteles y la actualidad de sus futbolistas, la inteligencia artificial señaló que el seleccionado de Bélgica se perfila como el favorito para quedarse con la victoria en este cruce de eliminación directa. El conjunto europeo tiene una probabilidad de triunfo del 54%, mientras que las opciones de Estados Unidos se sitúan en un 26%, dejando el 20% restante para un eventual empate que forzaría la prórroga de 30 minutos y los eventuales penales.

El marcador exacto más repetido en las proyecciones de la IA es un 2 a 1 en favor de los Diablos Rojos, consolidando una ventaja de un gol en los noventa minutos reglamentarios. En la comparativa individual, el conjunto belga cuenta con la jerarquía indiscutible de figuras consolidadas en el fútbol de élite mundial. La presencia y conducción de Kevin De Bruyne en el mediocampo, sumada a la descollante velocidad de Jérémy Doku en ataque y el olfato goleador de Charles De Ketelaere o Loïs Openda, le brindan a Bélgica un volumen de juego ofensivo y una capacidad de desequilibrio individual superior a la de su rival.

De acuerdo a la IA, Bélgica es la favorita a ganar el partido

Por el lado de Estados Unidos, las esperanzas están depositadas en el liderazgo de Christian Pulisic, el dinamismo de Weston McKennie y el aporte de Malik Tillman. Si bien el cuadro norteamericano posee futbolistas con roce europeo y un despliegue físico notable, carece de la experiencia en instancias definitorias de Copa del Mundo que sí ostentan las principales piezas del combinado belga.

Desde la perspectiva colectiva, el funcionamiento de ambos equipos a lo largo del certamen muestra matices importantes. Estados Unidos, impulsado por su condición de anfitrión local, ha exhibido un juego dinámico, de transiciones veloces y una fuerte presión media, lo que le permitió adjudicarse el liderato del Grupo D y posteriormente derrotar por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, su vulnerabilidad defensiva ha quedado expuesta ante rivales de jerarquía.

Por su parte, Bélgica se quedó con el primer puesto del Grupo G mostrando una faceta más pragmática y equilibrada, para luego ratificar su templanza al remontar un duro encuentro ante Senegal en el tiempo suplementario de la fase previa.

Además, los antecedentes históricos y recientes inclinan la balanza de manera contundente hacia los europeos. Más allá del recordado enfrentamiento en el Mundial de Brasil 2014, donde se impusieron en una dramática prórroga, el antecedente más inmediato data de marzo de este mismo año 2026. En aquel amistoso de preparación internacional, el seleccionado de Bélgica propinó una dura goleada por 5 a 2 al conjunto estadounidense a domicilio, un resultado que mostró las falencias estructurales de las barras y las estrellas frente al poderío belga. Algo que podría repetirse en la carrera por la Copa del Mundo.