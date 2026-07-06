Franco Colapinto no escondió su enojo con Pierre Gasly por la largada en el GP de Gran Bretaña: "Muy cerca"

Colapinto se quejó de Gasly en Silverstone.

Después de una carrera sprint sin puntos y una floja actuación en la clasificación, Alpine cerró de manera positiva el fin de semana en el Circuito de Silverstone, donde la sanción que recibió Andrea Kimi Antonelli le permitió sumar por duplicado con sus dos pilotos. Franco Colapinto cruzó la línea de meta en el noveno lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que Pierre Gasly quedó décimo en el clasificador.

Ahora bien, a pesar del buen resultado que rescató la escudería francesa en la novena fecha del campeonato de Fórmula 1, lo cierto es que las cosas no quedaron bien dentro del equipo. Y es que el inicio de la carrera tuvo un desencuentro entre los dos pilotos cuando Gasly sacó de la pista al piloto argentino en su intento por superar a un Haas, una situación que causó la queja del pilarense en la calentura del momento.

Sin embargo, el hecho de haber terminado por delante de su compañero no le quitó el enojo a Colapinto, quien fue consultado sobre el incidente que tuvo con el piloto galo después de la carrera. Juan Fossaroli, periodista de ESPN, le preguntó si había pasado algo con Gasly en la largada, un tema que el pilarense contestó a medias, aunque no pudo esconder su descontento por la actitud que tuvo su compañero de equipo.

“No sé, vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, lo hablaremos después”, se limitó a contestar Franco, dando señales de que la maniobra del francés será tema de conversación en estos días en el interior del equipo de Enstone. Y es que las imágenes ofrecidas tanto por el A526 de Colapinto como por el R26 de Nico Hülkenberg, quien fue testigo del incidente entre los dos hombres de Alpine, muestran cómo fue el movimiento errático del francés.

Cabe mencionar que la situación no fue un tema menor, puesto que la imprudencia del piloto galo pudo desembocar en un accidente que habría sido catastrófico para la escudería francesa. De ahí el enojo de Colapinto, que espera que el asunto sea abordado en la reunión postcarrera para que no vuelvan a repetirse sucesos similares en las fechas siguientes, siendo la más cercana el GP de Bélgica en dos semanas.

Alpine está quinto en la tabla de constructores.

El quinto lugar en riesgo para Alpine en la Copa de Constructores

Con los resultados obtenidos este domingo en Silverstone, Alpine alcanzó los 60 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla de constructores, aunque su posición como líder de la zona media está en peligro. Y es que Racing Bulls se puso a tan solo un punto de los franceses, sin mencionar de que acumulan cinco fechas consecutivas sumando con sus dos pilotos.