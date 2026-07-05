Franco Colapinto logró el milagro: terminó 9° en Silverstone y sumó 2 puntos tras largar 19°

Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto largó 19° en el Gran Premio de Silverstone 2026 en la Fórmula 1, luego de una clasificación muy negativa. El piloto argentino de 23 años sufrió un problema en el piso del Alpine en Gran Bretaña el sábado 4 de julio y se despistó, por lo que debió luchar desde el fondo de la parrilla como pasó en la carrera anterior en Austria. Ahora, sufrió por la misma situación en un circuito histórico para el automovilismo mundial y era prácticamente posible que pudiera cosechar puntos en el Reino Unido.

La pole position fue otra vez para el italiano y líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, con el Mercedes. La primera fila la compartió con el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. En tanto, desde la tercera colocación lo hizo el británico Lewis Hamilton con la Ferrari, mientras que el cuarto puesto de inicio le perteneció al local George Russell con el otro Mercedes.

El resumen de la carrera de Colapinto en el GP de Silverstone 2026 de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine empezó bien, ya que pasó de 19° a 14° al comienzo. El andar del monoplaza rosa de la escudería francesa era muy bueno en el arranque, con el pilarense que estuvo 12° en algún momento antes de la primera parada en los boxes, que fue en la vuelta 23 de las 52 totales. Al regreso a la pista, "Fran" quedó 11°, fue mucho más rápido que el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto y se adelantó con todo por la décima colocación.

Los problemas del resto y los abandonos, como los casos de Antonelli y Max Verstappen, ubicaron a Colapinto en la novena posición a cinco giros del final hasta que Alpine hizo entrar a Franco de nuevo a los pits, al igual que a su compañero Pierre Gasly. Gracias a la penalización a Antonelli, el ex Williams efectivamente terminó noveno y consiguió el milagro de los dos puntos en el territorio británico.

Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 19 de julio a las 10 horas de Argentina, con el GP de Bélgica 2026 en el histórico autódromo de Spa Francorchamps.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?