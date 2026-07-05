La crisis no da tregua en Santa Fe: la actividad económica cayó 1,3% interanual en abril

La economía de la provincia de Santa Fe no logra levantar cabeza y consolida un escenario de recesión profunda. Según el último informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Índice de Actividad Económica provincial correspondiente a abril de 2026 mostró una caída interanual del 1,3% y una estabilización mensual de apenas el 0,1% en relación con marzo.

A pesar de los intentos del gobierno de Maximiliano Pullaro por exhibir una meseta en los indicadores, la realidad de los datos expone una crisis estructural que golpea de lleno al bolsillo de los santafesinos, al comercio y a la generación de empleo.

El informe del organismo técnico desarma cualquier intento oficialista de instalar un relato de reactivación generalizada. Si bien en la comparación mensual respecto de marzo cinco de los ocho componentes registraron leves mejoras —el consumo de cemento subió un 2,4%, las remuneraciones reales un 2%, los recursos tributarios un 0,5%, las ventas en supermercados un 0,2% y la producción industrial un 0,1%—, el propio estudio aclara que estos avances son marginales y totalmente insuficientes para recuperar los niveles previos a la crisis.

La recesión se siente con fuerza en las variables que miden el termómetro del consumo y de la inversión. En la medición interanual, la parálisis de la construcción quedó evidenciada en un derrumbe del 11,3% en el consumo de cemento, lo que refleja el freno generalizado en las obras del territorio provincial.

Asimismo, las ventas en supermercados cayeron un 3,4%, un indicador directo de la pérdida del poder adquisitivo de las familias frente a la inflación y la falta de políticas locales de contención. Esta contracción del mercado interno también se tradujo en una baja del 9,4% en el patentamiento de automotores y en una caída del 0,5% en los recursos tributarios, lo que estrecha de manera alarmante el margen de maniobra fiscal del Estado santafesino.

El drama del empleo: desplome de la demanda laboral en Santa Fe

Uno de los aspectos más preocupantes de la gestión actual radica en la emergencia laboral. La demanda de empleo se desplomó un brutal 14,9% en la comparación interanual, y lejos de encontrar un piso, volvió a contraerse un 4,1% en la medición mensual respecto de marzo. Esto demuestra que el tejido empresarial de la provincia no solo no está contratando, sino que las expectativas de generación de empleo genuino se encuentran pulverizadas.

A este escenario se suma que los puestos de trabajo registrados marcaron una baja mensual del 0,1%, rompiendo la tendencia de los únicos tres indicadores que habían logrado saldo positivo en el balance interanual: la producción industrial con un 2,8%, las remuneraciones al factor trabajo con un 0,2% y los puestos de trabajo generales con un débil 0,1%.

Además, los técnicos advierten que el crecimiento observado en la industria no responde a una recuperación homogénea entre los distintos sectores productivos, sino que se explica primordialmente por el desempeño positivo de algunas ramas específicas del complejo agroindustrial, dejando desamparadas al resto de las pymes locales.

Indicadores industriales

Los economistas pusieron el foco en distintos rubros industriales. Y relevaron, por ejemplo, que el consumo de gas en el sector muestra cierta recuperación, con incrementos del 0,8% mensual y del 12,2% interanual.

En un contexto de estancamiento, la faena de ganado bovino, porcino y aviar de la provincia marcó tasas negativas del 0,5% mensual, y del 0,2% interanual, en abril de 2026. La producción láctea provincial (indicativa 11 empresas) registró un incremento mensual de 1,6%.