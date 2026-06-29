Cómo sacada de un cuento: la casa de Buenos Aires que data del 1900 y está llena de obras de arte

Entre los múltiples rincones pintorescos de Buenos Aires hay una casa en el barrio de Lomas de Zamora que llama la atención por sus colores y la identidad única que posee. Creada y habitada por el arquitecto y el artista Javier Urani.

Cómo es la pintoresca casa de Urani en plena Lomas de Zamora

Considerada una de las casas más lindas de Lomas de Zamora, la vivienda data de 1906 y parece sacada de un cuento: está colmada de mayólicas de colores y de detalles artísticos. De esculturas de animales tiernos, como monitos, conejos y tigres, hasta representaciones de ángeles y flores, es un punto destacado del barrio bonaerense.

La fachada posee distintas texturas, colores y formas creadas por su dueño que llaman la atención entre el resto de las estructuras tradicionales. En concreto, se encuentra Ayacucho 330, Lomas Este.

El dueño de la vivienda es el arquitecto y artista plástico Rurani, que la adquirió hace más de tres décadas. Según el Diario Unión, cuando Javier se enteró de que iba a ser abuelo, decidió hacerle un cambio con mayólicas en las paredes y rejas entramadas que aportan un aire reciclado y de revalorización al espacio.

Sin embargo, la fachada de la casa es solo una parte del increíble diseño, ya que el artista tiene una colección amplia de esculturas y obras en el interior. "Yo soy más de una corriente maximalista; para mucha gente quizás aquí haya muchas cosas juntas, pero tiene un porqué: la sensibilidad por rescatar lo antiguo, por preservar lo mejor que tuvo la sociedad en el antepasado y ver cómo se conserva y se convierte para el futuro", sentenció.

Quién es Javier Urani: el artista que una casa icónica en Lomas de Zamora

Javier Urani es arquitecto, restaurador, asesor cultural, paisajista y, además, ceramista porque estudió la técnica en la escuela Aidé Amato de Temperley. Egresado de la Universidad Católica Argentina, fue durante más de 10 años patrimonialista de la Secretaría General de Presidencia.

