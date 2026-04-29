Cómo es la casa hecha con basura que revoluciona la arquitectura.

Durante años, la idea de una casa hecha con basura sonó más a experimento artístico que a una solución real para la crisis habitacional y ambiental. Sin embargo, en distintos puntos del mundo, y también en Argentina, existen viviendas construidas con botellas, neumáticos, pallets, cepillos de dientes, VHS, latas y hasta viejos jeans. Lo que parecía un símbolo del descarte hoy se convirtió en una alternativa arquitectónica sustentable que desafía la lógica tradicional de la construcción.

Uno de los casos más emblemáticos es la llamada Waste House, levantada en Brighton, Reino Unido, considerada la primera construcción pública permanente de Europa hecha casi completamente con residuos. El proyecto fue impulsado por el arquitecto Duncan Baker-Brown junto a la Universidad de Brighton y utilizó desde cepillos de dientes y disquetes hasta neumáticos, cassettes VHS y retazos de madera recuperada. Entre el 85% y el 90% de sus materiales provenían de desechos domésticos y de la industria de la construcción, con el objetivo de demostrar que lo que normalmente termina en un relleno sanitario todavía puede tener una segunda vida útil.

La obra comenzó a planificarse en 2012 y fue finalizada en 2014. Más de 300 estudiantes participaron del proceso y el 97,5% del tiempo de construcción fue aportado por alumnos, aprendices y voluntarios. La casa no fue pensada solo como vivienda sino también como laboratorio permanente para estudiar nuevas formas de diseño sustentable. Su estructura principal es de madera reciclada, con muros de tierra compactada y materiales recuperados de demoliciones y descartes urbanos.

Cómo fueron las primeras casas hechas con basura

Pero la historia de las casas hechas con basura no empieza allí. En los años 70, el arquitecto estadounidense Michael Reynolds desarrolló las llamadas Earthships o “Naves Tierra”, viviendas autosuficientes construidas con neumáticos rellenos de tierra, botellas de vidrio, latas y otros materiales reciclados. Estas casas incorporan además sistemas de captación de agua de lluvia, paneles solares, ventilación natural e invernaderos internos. La idea no era solo reciclar, sino crear hogares que funcionaran casi sin depender de servicios externos. Según diversos proyectos de Earthship, estas viviendas mantienen temperaturas estables de entre 22 y 24 grados gracias a la inercia térmica de sus muros.

Los beneficios son múltiples. En primer lugar, reducen drásticamente la cantidad de residuos enviados a basurales. También disminuyen el uso de materiales tradicionales como cemento y ladrillo, cuya producción genera una fuerte huella de carbono. Además, muchas de estas casas tienen mejor aislamiento térmico y acústico, lo que reduce el consumo energético a largo plazo. En algunos casos, incluso pueden ser más económicas que una vivienda convencional, especialmente cuando se aprovechan materiales disponibles localmente.

En Argentina existen experiencias de bioconstrucción en Ushuaia, Mar Chiquita y distintas provincias donde se aplican conceptos similares a las Earthships.

En Argentina, la idea no es ajena. Existen experiencias de bioconstrucción en Ushuaia, Mar Chiquita y distintas provincias donde se aplican conceptos similares a las Earthships. Incluso en Rufino, Santa Fe, una docente jubilada llamada Adriana Giménez construyó su propia casa utilizando unas 10.000 botellas de vidrio recicladas. La vivienda tiene cocina, comedor, dormitorio, baño y galería, además de aberturas recuperadas y un pozo ecológico. El proyecto comenzó entre 2013 y 2014 y logró concretarse como una forma accesible y sustentable de acceder a la vivienda propia.

Especialistas en construcción sostienen que el futuro probablemente no estará en casas hechas 100% de residuos, sino en modelos híbridos, viviendas tradicionales combinadas con materiales reciclados, eficiencia energética y sistemas autosustentables. La lógica no sería reemplazar por completo al ladrillo, sino repensar qué entendemos por desperdicio.