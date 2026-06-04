En medio del aumento de los cuadros respiratorios, los especialistas advirtieron en la importancia de reforzar la vacunación, ya que es la principal herramienta de prevención.

La vacuna contra la gripe está indicada para personas mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas hasta 10 días tras el parto. También niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (diabetes, obesidad mórbida, enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas e inmunosupresión).

La infectóloga Elizabeth Bodanowicz resaltó que es clave "no postergar" la aplicación de las dosis disponibles, especialmente la antigripal, la vacuna contra el Covid-19 y la destinada a prevenir la neumonía.

Además, advirtió en diálogo con LN+ que existen otras inmunizaciones recomendadas para personas con enfermedades de base, como las destinadas al herpes zóster y al virus sincicial respiratorio.

La situación de los virus respiratorios en Argentina

La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud. El incremento es esperable para esta época del año y es provocado casi "exclusivamente" por la influenza A (H3N2), mientras que los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y neumonía presentan un ascenso en las últimas semanas.

En tanto, la bronquiolitis en menores de 2 años permanece dentro de los niveles esperados, precisó la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional. Sin embargo, hay un dato que preocupa y es la imposición de una "supergripe", provocada por el nuevo subtipo K, por sobre el Covid.

El reporte indica que en las últimas dos semanas se confirmaron 84 casos de influenza. El incremento de los casos de gripe en las consultas ambulatorias comenzó a notarse desde el 10 de mayo, ya con un 31,6% de muestras analizadas positivas para el virus.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Por otro lado, las dosis recomendadas varían por grupo:

Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola.

deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola. Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.

una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo. A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica.

una dosis anual, no se requiere indicación médica. Embarazadas: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación.

deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación. Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación. Personal Estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado.

cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado. Personal de salud: una dosis anual.

¿Qué es la "supergripe"?

Si bien se lo denomina de diferentes formas, la manera científica de referirse al brote es virus de la influenza A, subtipo H3N2. En concreto, el virus pertenece al tipo influenza A y su subtipo es el H3N2, que se refiere a dos proteínas presentes en su superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Estas proteínas funcionan como “llaves”, permitiendo que el virus entre y salga de las células del cuerpo humano.

Además de la vacunación, existen hábitos sencillos que ayudan a reducir el riesgo de infección: