$LIBRA: Ordenan congelar 25 cuentas cripto relacionadas a la presunta estafa y buscan determinar a sus titulares

El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este lunes congelar 25 cuentas cripto relacionadas con la criptoestafa $LIBRA y requirió a las plataformas involucradas que informen quiénes son sus titulares. El magistrado tomó esta disposición a pedido del fiscal Eduardo Taiano luego de conocerse el resultado de un informe realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que analizó los movimientos que se hicieron durante el lanzamiento y el colapso del token del escándalo. Las medidas alcanzan a direcciones de Binance, Bybit, OKX, Coinex, Fixedfloat y Bitfinex.

El Departamento de Cibercrimen de la PFA entregó el 22 de junio pasado a Taiano un informe técnico con los movimientos que se produjeron al momento del auge y caída de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025. Se trató centralmente de “una trazabilidad a la inversa, conocido como ‘backward tracing’” de las maniobras que se dieron con la criptoestafa que involucra a Milei. Con esa trazabilidad, se hizo “una reconstrucción de flujo de fondos posterior para individualizar los patrones de dispersión de activos”.

A través de ese estudio, Cibercrimen de la PFA pudo “reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance. Asimismo, se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a Exchanges centralizados, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación ‘Expuestos en X’. En consecuencia, los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada.” Es decir, con la criptoestafa de $LIBRA.

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Tres días después de recibir ese trabajo de la Policía Federal, el fiscal pidió al juez del caso que “proceda al congelamiento y se obtenga la titularidad” de 25 “direcciones de criptoactivos” vinculadas a seis plataformas, entre otros requerimientos.

Este lunes Martínez de Giorgi hizo lugar a la solicitud y dispuso el congelamiento de las 25 cuentas. Se trata de 10 billeteras Binance, 8 de Bybit, 2 de OKX, 2 de Coinex, una de Fixedfloat y otras 2 de Bitfinex. A la vez ordenó a esas “exchanges de referencia que aporten el legajo completo de los respectivos clientes (KYC), incluyendo la documentación de apertura de cuenta, minutas, memorandos internos vinculados, registro de conexiones IP, interacciones intra plataforma, criptoactivos adquiridos (junto con el valor de los mismos al momento de su adquisición y/o venta), datos de cuentas bancarias vinculadas desde las cuales podría haberse ingresado y/o retirado dinero fiduciario desde la plataforma, direcciones de criptoactivos que hayan tenido asociadas o desde las cuales hayan enviado o recibido transacciones y todos los movimientos asociados a esas operaciones”.

Para los investigadores, esta medida “resulta indispensable a los fines de prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

El juez que tomó esta decisión es el mismo que pocos días atrás asestó un duro golpe a la acusación al desplazar a los querellantes que tenía la causa a pedido del trader Mauricio Novelli, acusado de intermediar en al criptoestafa y ser muy cercano al presidente Javier Milei, con quien está imputado en este expediente. El fiscal que pidió este congelamiento, a su vez, es el mismo que tiene delegada la investigación de esta causa y la lleva a paso muy pero muy lento, lo que favorece al jefe de Estado, que sigue muy de cerca el avance de esta pesquisa.

Las billeteras investigadas

El Departamento de Cibercrimen de la PFA realizó un análisis que para los investigadores permitió “observar la existencia de una secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chains, vinculadas a billeteras virtuales (wallets) identificadas en los informes como parte del ‘Team Libra’”. A cada wallet se le logró ubicar un rol, un accionar, en la criptoestafa que se investiga.

Por ejemplo, la billetera identificada como “Team Libra Wallet 1” fue definida como “el punto de inicio de una estructura de distribución de fondos integrada por múltiples billeteras digitales vinculadas entre sí”. También “se verificó la intervención del servicio de intercambio instantáneo “FixedFloat” a través de una dirección que actuó “como firmante y pagador de comisiones dentro de una de las transacciones analizadas”.

A su vez, se identificó otra wallet que actuó “como principal nodo de concentración”. Desde esa misma billetera virtual se transfirieron fondos el día 25 de noviembre de 2025 hacia la una dirección “identificada previamente como ‘Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA’ e individualizada en informes anteriores como una de las primeras receptoras de fondos”. A esta altura del proceso la referencia a Milei no puede ser considerada azarosa. El rol del Presidente fue clave para toda la maniobra investigada porque fue un tuit suyo con información privilegiada el que le dio sustento al lanzamiento del token $LIBRA.

En el mismo informe dela PFA “se asentó que luego de compulsar la plataforma conocida como ‘Arkham’, fue advertido que, en fecha 10 de mayo de 2026, dicha cuenta comenzó a mover fondos hacia ‘deBridge Finance’". Se trató de “una salida masiva de fondos mediante la utilización del protocolo de interoperabilidad descentralizado deBridge Finance, mediante el cual se transfirió un monto inicial de 499.058,3 USDC, abonándose una comisión de red equivalente a $0,015 SOL, arribando finalmente el monto de 498.539,85 USDT” a una billetera puntual que fue identificada.

Según precisó Cibercrimen de la Federal ese “protocolo de interoperabilidad blockchain” permite “transferir activos digitales y mensajes entre distintas redes de criptomonedas” y “su función principal es actuar como un bridge (puente), facilitando el movimiento de fondos desde una blockchain hacia otra sin necesidad de utiliza un exchange centralizado”. “Mediante este mecanismo, un usuario puede enviar activos desde una red, como Solana, y recibir su equivalente en otra red, como Tron, Ethereum o BNB Chain”, se explicó, lo que da cuenta de que hubo una maniobra coordinada.

En el dictamen de Taiano que tomó el juez para ordenar el congelamiento se indicó que “se identificaron diecisiete (17) ‘puentes’ de criptoactivos USDC o USDRT de la red SOLANA hacia la red TRON en USDT, donde se depositan todos los USDT” en una billetera virtual precisa. Si la Justicia lograse determinar quién es el titular de esa cuenta, la investigación del caso $LIBRA podría empezar a salir de su letargo.

En lo que hace a ese movimiento, el Departamento de Cibercrimen de la P.F.A. precisó: "Este tipo de intercambios modernos no los hace una casa de cambio centralizada, sino un sistema descentralizado de ‘Solucionadores’ (Solvers). El ‘Fabricante’ (el usuario) deposita los USDC (dólares digitales) en Solana. Un ‘Solucionador permitido’ (una entidad automatizada con liquidez en ambas redes) detecta la orden, toma los USDC en Solana y, casi en el mismo instante, libera los USDT correspondientes en la red de Tron hacia la ‘Dirección del destinatario’. El ‘Estado del solucionador’ dice ‘Pedido completado y desbloqueado’, lo que significa que los fondos ya llegaron con éxito a la billetera de destino en Tron y el contrato inteligente cerró el trato de forma segura para ambas partes.”

De acuerdo al juez del caso, Cibercrimen de la PFA detectó que una vez situados los fondos en la red Tron bajo una de las direcciones investigadas “el flujo ingresó a una cuenta de concentración centralizada” desde la que “se desplegó una estrategia de pitufeo digital o estructuración - smurfing-, consistente en la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP - Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo”.

El informe de la PFA también detectó que hubo “7 ‘puentes’ de cambio de USDC de la red SOLANA hacia la red Ethereum en Tether USD y fueron depositados todos” en una wallet puntual, identificada, “entre los días 4 y 17 de junio del año en curso”.

El trabajo de la Federal fue bastante minucioso en cuanto a cómo fueron circulando los activos cripto por las diferentes billeteras y plataformas. Por ejemplo, en otro apartado se resaltó que se detectó una dirección que concentró activos y luego “produce una redistribución masiva hacia múltiples billeteras digitales”, que también fueron identificadas.

Ante este escenario, para Martínez de Giorgi “la argumentación brindada por la fuerza policial especializada, sustentada en los elementos de prueba colectados en autos, exhibe el peligro en la demora exigido para el dictado de una medida cautelar, en tanto el flujo de dinero analizado podría generar consecuencias irreversibles para el desarollo de la presente investigación”. Por eso ordenó el congelamiento y que se informe la titularidad de las wallets investigadas.

¿Saldrá finalmente la investigación $LIBRA del letargo judicial en el que se encuentra?