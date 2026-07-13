Capital Humano entrega vouchers de $10.000 para comprar libros en 2026

El beneficio busca incentivar la lectura entre estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

El Ministerio de Capital Humano confirmó una nueva edición del programa Chequelibro, una iniciativa que entregará vouchers de $10.000 a estudiantes de escuelas primarias y secundarias para la compra de libros. El beneficio estará disponible durante la Feria del Libro Infantil 2026 y alcanzará a los alumnos que participen de las visitas escolares organizadas en el evento. El objetivo es incentivar la lectura y facilitar el acceso a materiales educativos entre niños y adolescentes.

Qué es el programa Chequelibro

Chequelibro es una propuesta impulsada por el Ministerio de Capital Humano junto con la Fundación El Libro para promover el hábito de la lectura entre estudiantes de todo el país. La iniciativa consiste en la entrega de un bono que puede utilizarse exclusivamente para la compra de libros durante la feria.

El programa se implementó por primera vez en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Según informaron las autoridades, la experiencia generó una mayor participación de las escuelas y un importante crecimiento en la cantidad de visitas educativas.

A partir de esos resultados, el Gobierno decidió repetir la iniciativa en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026 para ampliar el alcance del beneficio.

De cuánto es el voucher para comprar libros

Cada estudiante que participe de las visitas escolares recibirá un Chequelibro por un valor de $10.000. Ese monto podrá utilizarse para adquirir ejemplares en los stands adheridos al programa dentro del predio de la feria.

La propuesta apunta a que los alumnos recorran la muestra, participen de las actividades culturales y tengan la posibilidad de elegir un libro para llevarse, promoviendo una experiencia de lectura más cercana y personalizada. El bono no se entrega en efectivo, sino que funciona exclusivamente como un voucher destinado a la compra de libros durante el evento.

Cuándo será la Feria del Libro Infantil 2026

La Feria del Libro Infantil y Juvenil se desarrollará entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

Las escuelas deben inscribirse previamente para participar de las visitas educativas organizadas.

Sin embargo, las jornadas especialmente destinadas a las instituciones educativas tendrán lugar entre el 13 y el 17 de julio. Durante esos días se concentrarán las visitas escolares y se entregarán los vouchers a los estudiantes que participen de la actividad.

La organización espera recibir a miles de alumnos de distintos establecimientos educativos durante esa semana.

Cómo acceder al voucher de $10.000

Los estudiantes no deben realizar una inscripción individual para obtener el beneficio. El trámite debe ser completado previamente por cada escuela que desee participar de las visitas organizadas durante la feria.

Una vez que el establecimiento educativo confirme su inscripción al programa de visitas escolares, los alumnos que asistan accederán automáticamente al Chequelibro y podrán utilizar el voucher de $10.000 para comprar libros en los stands adheridos.

De esta manera, el programa busca facilitar el acceso a la lectura entre niños y adolescentes, al tiempo que fortalece la participación de las escuelas en uno de los eventos literarios más importantes del país.