Terremoto en Venezuela: la cifra de muertos superó las 4.500 personas

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos superó las 4.500 personas.

El número de muertos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela subió a 4.561 según las cifras oficiales difundidas el lunes por el Gobierno venezolano, mientras que se contabilizan 17.907 personas sin viviendas y, al igual que el informe del domingo, otras 16.740 heridas. Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela denunció que todavía 29.877 personas siguen sin estar localizadas.

A través de sus redes sociales, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, publicó el parte oficial sobre las cifras dejadas tras los sismos. La cifra de familias atendidas aumentó a 128.324 y 20.231 personas se encuentran en los 107 campamentos transitorios dispuestos en el país. Para este lunes aún se mantienen en el país 2.471 rescatistas internacionales y 30.989 funcionarios han sido desplegados en atención a la emergencia; además, el registro de voluntarios ascendió a 30.692.

Crisis sanitaria en Venezuela tras los terremotos: qué dicen las brigadas

Dos semanas después del doble terremoto que golpeó a Venezuela y que dejó miles de damnificados, médicos de varios países tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven de forma bastante precaria. Hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España enfrentan el desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas provocadas por la tragedia según reportó el medio France 24.

Brasil mantiene un hospital de campaña en La Guiara donde han atendido a cientos de personas. Mientras tanto, en Caracas, España instaló un hospital con diversas especialidades en el Parque del Este, donde al menos dos edificios colapsaron, dejando decenas de fallecidos y una gran cantidad de familias sin hogar. Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact, declaró: "Se han encontrado muchísimas personas con enfermedades respiratorias dentro de los refugios, pues a la hora de convivir con otras familias, es muy fácil poder adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales".

Por otra parte, el avión gigante ruso AH-124-100 aterrizó el domingo en Maiquetía, un municipio del estado La Guaira, con un cargamento de ayuda humanitaria que contenía principalmente insumos médicos. El primer lote de asistencia, con al menos 10 toneladas de insumos destinados a atender a la población afectada, llegó desde Rusia la jornada anterior. Yván Gil Pinto, el ex canciller (fue desplazado por Delcy Rodríguez, quien puso a Félix Plasencia en su lugar) agradeció "el apoyo solidario de la Federación de Rusia" por el cargamento humanitario destinado a la población afectada.

Terremotos en Venezuela: el Gobierno inició un "censo biométrico" y la NASA confirmó que se desplazaron 60 centímetros del terreno

Tres semanas después de los terremotos que tuvieron lugar en Venezuela, el Gobierno inició un censo biométrico dirigido a las miles de personas que perdieron su vivienda. Así lo anunció Delcy Rodríguez: "Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas". El plan de los mandatarios venezolanos, respaldado por Naciones Unidas, prevé la instalación de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional causada por los terremotos.

Por otra parte, la NASA reveló que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país provocaron un desplazamiento superficial de hasta 60 centímetros en La Guaira y otras áreas costeras. El hallazgo fue posible gracias a los datos del satélite NISAR, desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e India, que permitió obtener mapas de deformación con una precisión inédita y analizar los sismos que ocurrieron en el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una zona donde fallas como el sistema de San Sebastián han acumulado tensión durante años.