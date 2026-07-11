Terremoto en Venezuela: el gobierno actualizó la cifra de muertos y Macri anunció ayuda de la Fundación FIFA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 50.000 personas aún no han podido ser ubicadas.

El número de muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela ascendió a 4.333, mientras que la cifra de heridos se mantuvo en 16.740, la misma cantidad que en el reporte del viernes. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encargado de dar el reporte, también informó que hay 315 personas que no pudieron ser identificadas. Esto, a raíz de que no pudieron tomar sus huellas dactilares o no pudieron asociarlas a una identificación.

"Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, tenemos que manejarnos en base a la realidad", afirmó el hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la consulta sobre por qué el gobierno no publica cifra de desaparecidos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 50.000 personas aún no han podido ser ubicadas, mientras que en el sitio Desaparecidos Terremoto Venezuela hay casi 30.000 denuncias.

La agencia de noticias EFE afirmó el viernes que, desde la distancia, en este cementerio La Esperanza se está trabajando para una ampliación que tenga capacidad para "unas 2.000 o 3.000 tumbas" más, según dijo un trabajador.

"A cada una de estas personas se le tomó una impresión fotográfica de su dentadura; a cada una de estas personas fallecidas se le tomó, cuando se podía, una huella dactilar, pero también se le tomó una muestra de piel para tomarle muestra del ADN al ser querido que venga a buscarlo para identificar y entregárselo", afirmó Jorge Rodríguez, que desmintió que haya cadáveres de personas no identificadas que estén siendo enterradas en fosas comunes.

Macri anunció ayuda de la Fundación FIFA a Venezuela

Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, anunció que la entidad donará "1 millón de dólares" de su "fondo humanitario" para "apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia".

"Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia. Mis pensamientos y todo mi cariño están con las familias afectadas, como el de Gianni (Infantino) y todos los que formamos parte de la FIFA", sostuvo el expresidente argentino.

Macri afirmó que "la Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia" y concluyó: "Seguiremos acompañando los esfuerzos para que la ayuda llegue lo antes posible".