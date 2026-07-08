La Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó una nueva carrera corta que responde a la creciente demanda de expertos en análisis de datos: la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones. Esta propuesta, sin costo, se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y cuenta con un plan de estudios que incluye 13 materias a cursar en aproximadamente dos años y medio.

El objetivo principal de esta tecnicatura es formar profesionales capacitados para recopilar, procesar e interpretar grandes volúmenes de información, transformándola en insumos clave para la toma de decisiones en empresas y organismos públicos. La carrera combina contenidos de programación, estadística e inteligencia artificial, áreas fundamentales en la era digital.

Pensada para quienes buscan una formación universitaria más ágil que una licenciatura tradicional, la tecnicatura se organiza en cinco módulos que abordan matemática, estadística, programación y técnicas de inteligencia artificial aplicadas a contextos empresariales y organizacionales.

Desde el inicio, la carrera enfatiza el desarrollo de habilidades prácticas para manejar datos y usar herramientas tecnológicas que permitan resolver problemas reales vinculados con la gestión y análisis de información. La Facultad de Ciencias Económicas detalló que el plan curricular busca que los estudiantes aprendan a trabajar con bases de datos, interpretar información estadística y diseñar soluciones apoyadas en tecnologías digitales.

Uno de los pilares de la propuesta es que los estudiantes se familiaricen con herramientas que hoy se usan en el análisis de datos en empresas y organismos. Durante la cursada, aprenderán a recolectar, organizar, almacenar y procesar datos mediante diversos sistemas de gestión. Además, el programa contempla ejercicios prácticos, talleres y proyectos que simulan situaciones laborales reales, garantizando una formación aplicada y concreta.

La modalidad de cursada es híbrida, combinando clases presenciales y virtuales. Según informó la Facultad, los alumnos asisten dos días por semana a las aulas y cursan otros dos días desde casa, lo que facilita la organización para quienes trabajan o tienen otras actividades. Este formato mantiene la calidad académica y permite realizar actividades prácticas en la facultad junto con trabajos sobre casos reales desde las primeras etapas.

Cómo inscribirse

Quienes estén interesados en iniciar esta tecnicatura en el segundo cuatrimestre tienen tiempo para inscribirse hasta el 13 de julio, según el calendario académico oficial. Los aspirantes deben revisar los requisitos, documentación necesaria, cronograma y condiciones administrativas en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas.

Esta carrera fue diseñada para formar profesionales que puedan desempeñarse en áreas relacionadas con el tratamiento y análisis de datos en distintos sectores. Los egresados estarán capacitados para participar en proyectos que involucren procesamiento de grandes volúmenes de información, generación de reportes, construcción de indicadores y producción de datos para la toma de decisiones.

La nueva propuesta académica de la UBA apunta a quienes buscan rápida inserción laboral en tecnología, con modalidad online y materias actualizadas (Imagen ilustrativa/Gemini).

El auge del uso de datos en ámbitos administrativos, comerciales, financieros y productivos elevó la demanda de perfiles con conocimientos en programación, estadística y análisis de información. Además, el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning potencia la necesidad de expertos que interpreten datos y los utilicen para la gestión y planificación.

En este contexto, varias universidades comenzaron a incorporar carreras específicas en ciencia de datos y analítica. La propuesta de la UBA se suma a esta tendencia con una tecnicatura que concentra contenidos técnicos en un trayecto más corto que las carreras tradicionales, facilitando un acceso rápido al mercado laboral.

El plan de estudios incluye el uso de herramientas profesionales como Python, plataformas de visualización de datos y técnicas de machine learning, además de conocimientos de matemática y estadística aplicados a organizaciones. Toda la información sobre la tecnicatura, desde el plan de estudios hasta los requisitos y modalidades, está disponible en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas.

Con esta iniciativa, la UBA amplía su oferta gratuita para estudiantes interesados en capacitarse en áreas que combinan programación, análisis de datos e inteligencia artificial, fundamentales para el desarrollo de las organizaciones públicas y privadas en el futuro cercano.