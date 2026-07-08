Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 8 de julio: a qué se debe

Argentina y Cabo Verde enfrentados en el Mundial 2026. (Crédito de foto: EFE)

El Mundial 2026 ha entrado en un terreno de absoluta expectativa. Por primera vez desde que comenzó el certamen, la pelota deja de rodar durante toda una jornada. Este miércoles 8 de julio, los fanáticos del fútbol se encontrarán con un inusual vacío en la programación televisiva. Ayer concluyeron los cruces de octavos de final, definiendo a los ocho mejores seleccionados que mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo. Tras una seguidilla intensa de emociones, goles y clasificaciones agónicas, el torneo se toma un breve respiro para recargar energías de cara a la etapa decisiva.

El bache en el calendario del Mundial 2026: un respiro vital para los futbolistas

La razón detrás de la falta de partidos este miércoles responde a una necesidad organizativa y de rendimiento deportivo. Se trata del primer día de descanso oficial establecido por la FIFA luego de 27 jornadas consecutivas de competencia pura, en las que se disputaron más de 90 encuentros. Este bache en el calendario es fundamental para que los planteles que continúan en el torneo logren recuperarse del desgaste acumulado.

Cabe destacar que esta edición del certamen es la más larga e intensa de la historia debido al debut del formato que incluye a 48 selecciones. En este contexto de máxima exigencia, tener más de 24 horas libres sin la presión de la competencia directa les sirve enormemente a los cuerpos técnicos para recuperar jugadores, ajustar detalles tácticos en los entrenamientos y permitir que los futbolistas alcancen su mejor versión física para el tramo más exigente del torneo. Los cuerpos técnicos agradecen, entonces, esta jornada para seguir trabajando de cara a la recta final de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 llega a sus cuartos de final. (Crédito de imagen: Sporting News)

Las fechas programadas para los cuartos de final

Aún así, la inactividad del Mundial 2026 durará muy poco, ya que la acción futbolística se reanudará a partir del jueves 9 de julio con un duelo de altísimo calibre. Las ocho selecciones clasificadas buscarán un lugar en las semifinales bajo el siguiente cronograma oficial:

Francia vs. Marruecos: Jueves 9 de julio, a las 17 horas de Argentina (Boston Stadium).

España vs. Bélgica: Viernes 10 de julio, a las 16:00 (Los Angeles Stadium).

Noruega vs. Inglaterra: Sábado 11 de julio, a las 18:00 (Miami Stadium).

Argentina vs. Suiza: Sábado 11 de julio, a las 22:00 (Kansas City Stadium).

Este pequeño intervalo sin partidos mantendrá en vilo a los hinchas, pero garantizará que el espectáculo deportivo regrese con la máxima intensidad posible.