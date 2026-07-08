Henderson vuelve a la selección inglesa tras someterse a una operación en Kansas City

El centrocampista Jordan Henderson se reincorporó a la concentración de la selección inglesa en Kansas City, luego de someterse a una intervención quirúrgica por una fractura en un brazo que se produjo durante las celebraciones tras la victoria del domingo en los octavos de final del Mundial frente a México.
El jugador, de 36 años, resbaló al saltar una valla en el Estadio Azteca de Ciudad de México y posteriormente fue operado en Kansas City.
"¡Operación superada! ¡Ahora a prepararnos para el gran partido del sábado!", publicó Henderson en Instagram el miércoles.
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La lesión dejó a Henderson fuera del torneo, pero el ex capitán del Liverpool sigue formando parte de la plantilla de Thomas Tuchel en lo que respecta al liderazgo.
Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final el sábado en Miami.
Con información de Reuters