Henderson vuelve a la selección inglesa tras someterse a una operación en Kansas City

Jordan Henderson de Inglaterra durante el calentamiento previo al partido

El centrocampista Jordan ‌Henderson se ‌reincorporó a la concentración de la selección inglesa en Kansas City, luego de someterse a una intervención quirúrgica ​por ⁠una fractura en un brazo ‌que se produjo ⁠durante las ⁠celebraciones tras la victoria del domingo en los ⁠octavos de final del ​Mundial frente ‌a México.

El jugador, ‌de 36 años, resbaló ⁠al saltar una valla en el Estadio Azteca de ​Ciudad ‌de México y posteriormente fue operado en Kansas City.

"¡Operación superada! ¡Ahora a prepararnos para ⁠el gran partido del sábado!", publicó Henderson en Instagram el miércoles.

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La lesión dejó a Henderson fuera del torneo, pero ‌el ex capitán del Liverpool sigue formando parte de la plantilla de Thomas Tuchel en ‌lo que respecta al liderazgo.

Inglaterra se enfrentará a Noruega ‌en ⁠los cuartos de final el sábado ​en Miami.

Con información de Reuters