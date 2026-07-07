Salario de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién gana más dinero en 2026

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Crédito de foto: Paul Ellis/AFP)

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan acaparando miradas de los fanáticos globales en plena disputa de la Copa del Mundo 2026. La relevancia de estas dos leyendas vivientes del fútbol internacional se mantiene intacta, desafiando el paso del tiempo y agigantando un debate histórico que lleva dos décadas vigente. En esta nota analizamos el crecimiento económico de los dos astros del deporte y sus contratos actuales.

Los ingresos económicos de las leyendas Messi y Cristiano Ronaldo

El impacto de estas figuras también se traslada directamente al plano financiero, donde las cifras que perciben alcanzan niveles estratosféricos dentro de la industria deportiva. Según los informes especializados de este año, Cristiano Ronaldo se posiciona en la cima absoluta de los atletas mejor pagados del planeta, llegando a facturar una suma estimada de 300 millones de dólares anuales.

La mayor parte de este capital proviene de su monumental contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita, club que desembolsa un sueldo cercano a los 235 millones de dólares por temporada, complementado por acuerdos comerciales con marcas globales como Nike, Herbalife y Binance.

Por su parte, Lionel Messi ocupa el tercer escalón del podio mundial de ingresos con una facturación anual de 140 millones de dólares. El capitán argentino recibe su salario deportivo por parte del Inter Miami en la Major League Soccer, un salario que se potencia mediante esquemas de reparto de ganancias televisivas con Apple TV y la marca Adidas.

La brecha salarial expone que Cristiano percibe más del doble que Messi en la actualidad, una diferencia explicada por los colosales presupuestos estatales del fútbol saudí, aunque ambos futbolistas han superado holgadamente la barrera patrimonial de los mil millones de dólares.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cuando jugaban en España. (Crédito de foto: Angel Martínez / GQ)

Mundial 2026: el cierre de una era dorada

La cita de este 2026 en Norteamérica marca, de forma definitiva, el último Mundial en las carreras de ambos jugadores, consolidando el fin de la época más competitiva del fútbol contemporáneo. Curiosamente, este extenso viaje en las Copas del Mundo comenzó para los dos en la edición de Alemania 2006. Cristiano Ronaldo hizo su estreno absoluto en el torneo el 11 de junio de aquel año frente a Angola, mientras que Lionel Messi debutó unos días después, el 16 de junio contra Serbia y Montenegro, iniciando un legado irrepetible.