Alerta por un sismo de 5.9 en un pasaje marítimo que afectó a Ushuaia y la Patagonia: cómo fue

Un sismo de magnitud 5,9 se registró el lunes por la noche en el Pasaje Drake, el corredor marítimo más peligroso del mundo, a unos 303 kilómetros de Ushuaia. El movimiento telúrico ocurrió a las 22:26 (hora argentina) con una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele favorecer que el temblor sea percibido con mayor intensidad en la superficie.

Sin embargo, la notable distancia que separaba el foco del temblor de la capital de Tierra del Fuego amortiguó notablemente sus efectos, transformándolo en un hecho anecdótico para la mayoría de los habitantes.

Según los reportes oficiales, el evento no generó daños materiales, personas heridas ni situaciones de riesgo y las autoridades locales llevaron tranquilidad a la población al descartar de forma unánime cualquier tipo de alerta por tsunami o peligro inminente para la región.

Habitantes de barrios cercanos a la costa de Ushuaia relataron haber sentido una breve vibración de aproximadamente dos segundos, especialmente en la zona de las rotondas de las Banderas, el CADIC y sobre la Av. Hipólito Yrigoyen. Desde la Municipalidad de Ushuaia indicaron que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable y no representa peligro para la comunidad.

La Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre la zona sur de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y precisó que el monitoreo continúa de manera permanente en coordinación con la Estación Astronómica Río Grande (EARG) , encargada de aportar información técnica sobre la actividad sísmica en la región.

Ante las consultas de la comunidad, las autoridades solicitaron a los vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de versiones falsas o información no verificada, y recordaron que, ante cualquier emergencia, permanecen habilitadas las líneas 103 y 911.

La explicación científica detrás del fenómeno

El Pasaje Drake forma parte del límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia, una región de intensa actividad tectónica donde los movimientos sísmicos son relativamente frecuentes. La principal estructura geológica de la zona es la falla Fagnano-Magallanes, un límite transformante que atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego de oeste a este, pasa por el lago Fagnano y continúa hacia el Pasaje Drake a través del Arco de Scotia Norte.

Esta conexión explica que algunos terremotos registrados mar adentro puedan sentirse en Ushuaia y otras localidades de la Patagonia Austral, ya que tienen el mismo origen tectónico: la interacción entre las placas Sudamericana y Scotia.

Los especialistas indican que la placa Scotia se desplaza hacia el este entre 5,4 y 6 milímetros por año respecto de la placa Sudamericana. Ese movimiento acumula tensiones que periódicamente se liberan mediante sismos, por lo que la región es considerada una de las áreas con mayor actividad sísmica del extremo sur del continente.

El Pasaje Drake, famoso por sus olas de hasta 15 metros y temporales que pueden alcanzar los 25 metros, es también uno de los corredores marítimos más sísmicos del mundo.

Pese a que el epicentro se ubicó en esta zona de alta actividad, las autoridades confirmaron que el evento no generó consecuencias para la población y que el monitoreo de la actividad continuará de manera permanente, recordando la vulnerabilidad geológica de la región y la necesidad de mantener sistemas de alerta y prevención activos.