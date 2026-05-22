Alerta por hantavirus: terminó el operativo del Malbrán en Ushuaia y hay total incertidumbre por el origen del brote

Frente al brote de hantavirus que está causando incertidumbre a nivel mundial, el Instituto Malbrán montó un operativo en la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego con el objetivo de hallar al roedor que podría haber iniciado el contagio de la cepa Andes. En el informe oficial, las autoridades del organismo sostuvieron que "no se encontró al ratón colilargo" asociado al virus que se a transmitió en el crucero MV Hondius a principios del mes de abril.

El despliegue duró una semana completa y se llevó a cabo en diferentes zonas del Parque Nacional Tierra del Fuego y en áreas rurales aledañas a la capital de la provincia.

En los reservorios naturales, no se detectó la circulación del virus y por este motivo, la meta de reconstruir la red de contagios aún está lejos. Si bien no encontraron ejemplares colilargos, sí lograron dar con otros ratones denominados Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea que también pueden transmitir el virus Andes a seres humanos. Aún no se pudo determinar si están infectados.

Brote de hantavirus: qué tareas realizaron especialistas del Malbrán en el operativo en Ushuaia

En primera instancia, los profesionales del Malbrán dieron una capacitación al personal del Hospital Regional de Tierra del Fuego para fortalecer el sistema sanitario local y que tanto enfermeros como médicos sepan en detalle cuáles son los síntomas de la enfermedad y cómo actuar en caso de toparse con una persona infectada. Esto incluyó mejoras en técnicas de detección del hantavirus.

Una vez en el terreno, colocaron más de 200 trampas en lugares estratégicos y en donde suelen circular estos ejemplares con el objetivo de atraparlos. En tanto, los especialistas del Malbrán utilizaron un equipo acondicionado de alta complejidad y debieron respetar un estricto protocolo de bioseguridad que requirió de:

Mascarillas especiales

Sistemas de respiración autónoma

Dispositivos para la manipulación de muestras posiblemente contaminadas



Luego del operativo los expertos procedieron a las tareas de descontaminación del lugar y quitaron todas las trampas distribuidas en las áreas protegidas de Ushuaia. El próximo paso tiene que ver con el análisis de las muestras de sangre y tejidos tomadas en el terreno que se harán en los laboratorios del Malbrán en Buenos Aires. Se realizarán estudios serológicos para encontrar anticuerpos que puedan combatir al hantavirus.

Si se detectan casos positivos, los científicos del organismo harán secuenciaciones para obtener más información epidemiológica y del comportamiento del virus que causó la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius.