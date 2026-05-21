Después de ensayar otra dura observación sobre Javier Milei, a quien describió como una persona que ejecuta “un liderazgo emocional” y “se ve como un profeta”, Mauricio Macri llega a Mendoza en el marco de la gira El Próximo Paso. Lo hace con la misión de reconstruir el PRO para llegar competitivos al 2027. El ciclo político comenzó en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y siguió en Chaco en una reunión con referentes del NEA. En este caso, el evento reunirá a las espadas de la región de Cuyo y también prevé una cumbre con un gobernador, el local y radical Alfredo Cornejo.

Desde hace al menos dos meses, los esfuerzos políticos de Macri están orientados a revitalizar al partido, arengar a la dirigencia y a la militancia, y conformar un aro de contención que les permita ingresar al año electoral con posibilidades de tener un candidato en cada uno de los distritos. En ese plan, su relación con La Libertad Avanza atraviesa momentos de tensión pública, con comunicados en redes sociales y discursos críticos que se sostienen tanto de forma abierta como privada.

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Hace menos de dos semanas, Macri decidió postear en redes sociales un manifiesto que analizó con dureza los resultados económicos de la gestión libertaria en la microeconomía, evidenciando que la ciudadanía no percibió ninguna mejora mientras la dirigencia exige esfuerzos sin predicar con el ejemplo. Ahora, cruzó abiertamente a Martín Menem, quien en una entrevista lo había acusado de ser funcional al kirchnerismo en caso de querer postularse como candidato presidencial por fuera de LLA: "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años", retrucó este jueves antes de ingresar a un encuentro organizado en la Universidad Austral.

Fue en ese mismo evento donde Mauricio habló del “liderazgo emocional con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de las posturas y con poco entusiasmo sobre la implementación" de Javier Milei, resaltando que al final del camino siempre es necesario el equilibrio. Y también donde observó que es necesario que el entorno de un líder pueda decir que “no” porque el poder también "toma" a las personas y se puede pasar "de ser un tipo inteligente a ser un estúpido.”

El mitin de este viernes será el tercer mano a mano de Macri con un gobernador del radicalismo, pero no el último, dado que se espera que en junio viaje a Santa Fe. La previa de la estadía en Mendoza estuvo marcada por la presencia en tierras cuyanas del jefe de Gabinete envuelto en una investigación por enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni, una figura resistida por el jefe del PRO desde el comienzo. Pero los motores también precalentaron con una crítica de la vice de Cornejo, Hebe Casado, una ex-PRO ahora libertaria que, según informó el medio El Sol, hace poco más de una semana consideró que los amarillos “en estas condiciones, no son el próximo paso de nadie” y que “el próximo paso si le va mal al gobierno es el kirchnerismo, algún peronismo recauchutado”.

El acto central comenzará este viernes a las 18 en el Hotel Hilton de Guaymallén con la apertura a cargo del presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines, junto a referentes de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Durante el mitin se replicará la división de bloques expositores a partir de distintos ejes temáticos bajo el formato “P-R-O”, con espacio para un diagnóstico de la actualidad del país, de la provincia y de las potenciales políticas públicas a aplicarse para cada contexto. Entre los oradores que participarán en el escenario principal estarán también el economista Tomás Ametlla, la ex senadora nacional de San Luis Gabriela González Riollo, la legisladora catamarqueña Natalia Saseta y Georgina Cozzolino, de la Fundación Pensar.

Según se informó oficialmente, en esta ocasión habrá actividades previas al acto central, como el relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, encabezado por la abogada Jimena de la Torre; un encuentro de PRO Mujeres coordinado por Carolina Barone; y una reunión de la Juventud PRO.

El cierre estará a cargo de Macri, que arribará a la provincia el viernes al mediodía, y Fernando De Andreis, diputado nacional y parte de la mesa chica del expresidente, quien llegó a Mendoza el jueves por la tarde para mantener reuniones políticas y entrevistas con medios locales. Está previsto que los dos compartan un almuerzo con referentes cuyanos para luego reunirse con el intendente PRO de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, antes del inicio del evento. El alcalde estuvo junto a Martín Yeza, diputado y dirigente nacional del partido, a comienzos de mayo para la presentación del libro El Quinto Poder.

Además de Macri y De Andreis, viajarán a Mendoza figuras nacionales como la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exsenador Alfredo de Ángeli, el legislador porteño Darío Nieto, la diputada nacional Antonela Giampieri y el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca. También lo harán los funcionarios porteños Francisco Quintana, Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor, entre otros cuadros territoriales de la región.

Tanto desde la gobernación mendocina como desde el PRO confirmaron que a la noche Macri y Cornejo compartirán una cena. Será, fuera de los propios, el tercer mandatario provincial con el que se muestra el líder del PRO, ya que en su paso por el NOA se reunió con Leandro Zdero (Chaco) y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés (ex y actual gobernador de Corrientes). Hasta ahora, todos de la UCR.

El jueves 28 de mayo está previsto que Macri mantenga una reunión con legisladores de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires. Una fuerte presencia amarilla en tierras capitalinas en paralelo a una fuerte campaña de posicionamiento de Patricia Bullrich en redes sociales, que pasó de sugerir una candidatura a enviar un mensaje más explícito, con críticas vinculadas al subte porteño y, en las últimas horas, un video en el que muestra un cartel de tránsito con su apellido con un fragmento de una canción de María Becerra, en un claro mensaje de acelere e inicio de carrera.

El encuentro de Mauricio con parlamentarios de las distintas provincias buscará reflotar la idea contenida en el Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, que quedó trunco tras las violentas PASO de 2023 entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, la intención es recuperar y respetar ese armado de articulación. A comienzos de junio, el viernes 5, Macri viajará a Santa Fe, otra provincia gobernada por la UCR.