Qué pasa si Racing gana, empata o pierde frente a Caracas por Copa Sudamericana

Racing enfrenta a Caracas por Copa Sudamericana: qué necesita el equipo de Gustavo Costas para seguir soñando con clasificar a la siguiente fase.

Este jueves a partir de las 21 horas en Argentina, Racing Club recibirá a Caracas FC en el marco de la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de Avellaneda, que jugará sin público debido a la sanción que recibió por parte de CONMEBOL tras la utilización de pirotecnia y "graves hechos de racismo" en el cruce ante Flamengo por las semifinales de la Libertadores 2025, necesita de una victoria para seguir en carrera en el certamen: actualmente, está tercero con apenas cuatro unidades, a cuatro del cuadro venezolano, por lo que debe ganar para seguir con chances de clasificar a la instancia eliminatoria en la última jornada.

La 'Academia' atraviesa un complicado presente, con el entrenador y varios futbolistas del plantel cuestionados luego de la polémica eliminación ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Ahora, sin una de sus figuras como lo es el arquero Facundo Cambeses (sancionado por una fecha tras ser expulsado ante Botafogo en Brasil), deberá afrontar un compromiso fundamental para mantener vivas sus chances en el plano internacional.

Qué necesita Racing para seguir con chances de clasificar en la Copa Sudamericana

En primera instancia, Racing necesita sí o sí ganarle a Caracas para mantenerse con chances de clasificar a la siguiente instancia de la competencia de la que se coronó campeón en 2024; una derrota o incluso un empate lo deja sin posibilidades matemáticas de alcanzar la segunda posición en la última fecha, en la que enfrentará a Independiente Petrolero también en condición de local.

En caso de vencer hoy al cuadro de la capital venezolana, la 'Academia' quedaría con siete puntos, aún tercero. El panorama para el cierre de la fase de grupos sería el siguiente:

Racing precisa ganarle a Independiente Petrolero y esperar que Caracas, que será local, no haga lo propio con Botafogo . Cualquier resultado que no sea sumar de a tres para los venezolanos le sirve al cuadro argentino, que pasaría segundo y debería disputar la fase previa a octavos de final con alguno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

. Cualquier resultado que no sea sumar de a tres para los venezolanos le sirve al cuadro argentino, que pasaría segundo y debería disputar la fase previa a octavos de final con alguno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores. En caso de empatar con Independiente Petrolero, Racing necesitaría que Botafogo le gane sí o sí a Caracas . La diferencia de gol ya no sería un factor a tener en cuenta ya que, aunque este jueves la 'Academia' le gane a Caracas por la mínima, una victoria de apenas un gol de diferencia de los brasileños le vale para clasificar.

. La diferencia de gol ya no sería un factor a tener en cuenta ya que, aunque este jueves la 'Academia' le gane a Caracas por la mínima, una victoria de apenas un gol de diferencia de los brasileños le vale para clasificar. Si pierde en la última fecha, Racing queda directamente eliminado, sin posibilidades de pelear por el segundo puesto.

Las formaciones posibles de Racing y Caracas

El DT Costas planteará algunas modificaciones respecto del once titular que quedó eliminado ante Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En primer lugar, Matías Tagliamonte ocupará el lugar de Facundo Cambeses bajo los tres palos, luego de la expulsión que sufrió contra Botafogo y que lo obliga a cumplir una fecha de sanción. En el mediocampo, Matko Miljevic irá de arranque en lugar de Baltasar Rodríguez, mientras que el juvenil Tomás Pérez se perfila como titular, ganándole la pulseada a Tomás Conechny en el ataque.

Racing : Matías Tagliamonte ; Marco Di Cesare , Santiago Sosa , Marcos Rojo ; Gastón Martirena , Matías Zaracho , Bruno Zuculini , Matko Miljevic , Gabriel Rojas ; Tomás Pérez y Adrián Martínez . DT: Gustavo Costas .

: Matías ; Marco , Santiago , Marcos ; Gastón , Matías , Bruno , Matko , Gabriel ; Tomás y Adrián . DT: . Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

Cambeses no podrá jugar el duelo ante Caracas por la expulsión recibida frente a Botafogo: tras cumplir su fecha de sanción, sí estará disponible para el encuentro ante Independiente Petrolero.

Cuándo juegan Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el conjunto venezolano tendrá lugar este jueves 21 de mayo desde las 21 horas en el Cilindro de Avellaneda. El colombiano Jhon Alexander Ospina Londoño será el árbitro de este cotejo que será clave para los dirigidos por Costas que, de ganar, mantendrán vivas sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final del certamen. La transmisión del encuentro estará a cargo de la pantalla de ESPN y Disney+ Premium de manera exclusiva para Argentina.