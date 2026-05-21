El Gobierno volvió a manotear dólares del BCRA para pagar deuda.

El Gobierno transfirió 1.683 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central a la cuenta del Tesoro nacional desde la que después realizará los pagos de los servicios de la deuda, ante el fracaso de la política de emisión de nueva deuda en el mercado local y la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales por el elevado Riesgo País.

Con esta operación, el Gobierno tiene un saldo de 2.410 millones de dólares en la cuenta en divisas, todavía muy lejos de poder mostrar capacidad de afrontar los vencimientos de deuda del 9 de julio, por unos 4.200 millones de dólares entre capital e intereses, además de otros vencimientos con organismos internacionales por unos 750 millones de dólares.

El FMI aprobó este jueves, con seis meses de demora, la segunda revisión del acuerdo lo que habilita un desembolso de 800 millones de DEG (la moneda del organismo) que equivalen a unos 1.000 millones de dólares. Estos dólares del FMI se estima que el Gobierno los utilizará para cancelar el adelanto de DEG que le hizo el Tesoro de Estados Unidos para evitar entrar en atrasos con el organismo y afrontar el pago del vencimiento de intereses de principio de mes por un monto equivalente.

La operación entre el Tesoro y el BCRA pudo ser detectada a través de las estadísticas que el Banco Central de la República Argentina está obligado a poner a disposición de los analistas y que incluye los movimientos entre las cuentas en pesos y en dólares que tiene el Tesoro en la entidad monetaria. Las estadísticas del 18 de mayo reflejaron un incremento de la cuenta en divisas por 1.683 millones de dólares, que elevó el saldo a 2.410,9 millones de dólares, y una caída de los depósitos en la cuenta en moneda nacional por 2,4 billones de pesos.

La caída de depósitos en pesos no bancarizados y la extraordinaria suba de depósitos en dólares permitió concluir que el Tesoro le compró aproximadamente 1.700 millones de dólares al Banco Central, información que se confirmó este jueves con los datos correspondientes al 19 de mayo.

El Gobierno compró los dólares al BCRA con los pesos que obtuvo en las licitaciones de deuda del Tesoro, donde viene absorbiendo entre 15% y 20% más del vencimiento en una estrategia que busca sacar de circulación los pesos que emite el Banco Central con la compra que hace de divisas dentro del plan de acumulación de reservas internacionales que le impuso el FMI.

El mercado, en los informes que elaboran las consultoras, bancos internacionales y fondos de inversión, advirtió que la compra de reservas tiene que ser neto de las necesidades de financiamiento del Tesoro, por lo que a los 8.851 millones de dólares que compró el BCRA se le deben restar lo que le viene vendiendo al Tesoro para hacer la estimación de la verdadera capacidad de acumular reservas.

En lo que va del año, el Gobierno utilizó más de 5.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar servicios de la deuda a bonistas, en enero pasado por 4.300 millones de dólares, y al FMI y otros organismos internacionales por otros 4.000 millones.

Las operaciones detectadas, porque ninguna fue informada oficialmente, fueron por 2.317 millones de dólares el 7 de enero, 157 millones el 14 de enero, 280 millones el 19 de enero, 786 millones el 5 de febrero, 116 millones el 30 de marzo y está última de 1.700 millones el 18 de mayo, lo que da un total de 5.356 millones de dólares que el Gobierno utilizó de las reserva internacionales para el pago de deuda.

El Fondo Monetario Internacional lleva desembolsados unos 15.800 millones de dólares (11.452 millones de DEG) sobre un acuerdo global por 21.000 millones de dólares del salvataje que aprobó en abril del año pasado para evitar la crisis de la administración de Javier Milei.

El Gobierno volvió a manotear dólares del BCRA para pagar deuda.

El Directorio del organismo aprobó esta segunda revisión en una reunión fuera de agenda en la que aceptó el pedido de perdón de la gestión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, por no haber alcanzado el piso de acumulación de reservas del año pasado y le concedió el pedido para bajar la meta de este año a 8.000 millones de dólares.

El Banco Central, entre compras por 8.851 millones de dólares y ventas al Tesoro por 5.356 millones, está todavía muy lejos de poder cumplir la meta revisada para este año, que busca acortar el saldo negativo que tienen las reservas internacionales netas del orden de los 14.000 millones si no se consideran los desembolsos del FMI.

Después de la operación de compra de divisas, el Tesoro quedó con un saldo en la cuenta en moneda nacional de 5,49 billones de pesos y enfrenta un vencimiento de deuda de 11 billones de pesos la próxima semana, que no debería tener inconvenientes para lograr la renovación e incluso seguir absorbiendo pesos.

Por ahora, en la cuenta del Tesoro, no figuran los 6 billones de pesos que le giró el BCRA en concepto de utilidades contables del año pasado y que se espera siga utilizando para comprarle al propio Banco Central los dólares de las reservas. “Será interesante ver qué ofrece el Mecon en junio”, advirtió la consultora 1816, cuando el vencimiento de deuda del Tesoro con los inversores privados alcanza un monto global de 23,5 billones de pesos.