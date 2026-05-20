La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral genera preocupación en millones de personas alrededor del mundo. Ya no se trata de una simple tendencia, sino de una realidad que llegó para quedarse y transformar múltiples profesiones.

En este contexto, algunas empresas incluso han empezado a filtrar currículums utilizando sistemas automatizados de IA, lo que hace que muchos candidatos ni siquiera sean leídos por personas. Esta situación evidencia el profundo impacto que la tecnología está teniendo en la forma en que se busca y consigue empleo.

En medio de este panorama, Bill Gates, cofundador de Microsoft y reconocido referente tecnológico, lanzó un mensaje tranquilizador respecto a qué profesiones todavía conservarán la necesidad de mano de obra humana a corto y medio plazo. "Prácticamente todos los sectores se verán afectados por la IA en un momento u otro", reconoció, pero aclaró que existen excepciones.

El empresario estadounidense destacó que, aunque la automatización y la inteligencia artificial aumentarán la productividad y modificarán profundamente el mercado laboral, hay tres sectores que por ahora seguirán dependiendo mayormente de las capacidades humanas. Sin embargo, no especificó cuáles son esos sectores en esta declaración.

La advertencia de Gates implica que la gran mayoría de las profesiones podrían enfrentar cambios o incluso riesgos de reemplazo en el futuro cercano. Por eso, la llegada de la IA obliga a trabajadores y empresas a prepararse para una reestructuración profunda del empleo, adaptándose a nuevas formas de trabajo y a la colaboración con las máquinas.

El aviso de Bill Gates sobre la inteligencia artificial: solo tres sectores están a salvo.

Este escenario abre un debate sobre cómo convivir con la inteligencia artificial, qué habilidades serán valoradas y cómo reinventar carreras para que sigan siendo relevantes en un mundo cada vez más automatizado. La clave estará en anticiparse a los cambios y apostar por la formación continua y la innovación personal.

Bill Gates reveló cuántos días tendrá la semana laboral gracias a la IA

Según Bill Gates, el progreso de la IA tendrá un efecto revolucionario en las jornadas laborales, que podrían reducirse a apenas dos días por semana. Esto permitiría que las personas dispongan de más tiempo para el ocio y la interacción social, un cambio radical respecto a la semana laboral tradicional.

A fines de 2023, en el podcast What Now?, Gates había anticipado una reducción más moderada, planteando que en el futuro próximo los trabajadores dedicarán tres días semanales a sus tareas. Sin embargo, aclaró que "Todavía no estamos preparados para eso", señalando la necesidad de importantes inversiones y programas de formación para alcanzar ese escenario.