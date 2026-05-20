Descuentos de 60% para jubilados en esta espectacular terma con parque acuático

La jubilación mínima en la Argentina es de $393.174,10 con el incremento confirmado por ANSES para este mes de mayo 2026. A este monto hay que sumarle el bono extraordinario de $70.000. Es decir que el haber mínimo quedó fijado en $463.174,10, un monto mensual sumamente bajo para el costo de vida que hoy se necesita en nuestro país. Por eso, muchos bancos, negocios y empresas ofrecen descuentos para jubilados. Desde compras en el supermercado hasta viajes. El caso de Termas de Colón es uno de ellos.

Se trata de un parque termal, ubicado en la provincia de Entre Ríos a orillas del Río Uruguay, que no solo posee piscinas con aguas templadas también tiene espacios verdes, sectores de relajación con hidromasaje y spa. A su vez, hay instalaciones para disfrutar de un almuerzo o cena y diversos sitios para alojarse allí mismo. El beneficio para jubilados es del 60% sobre la entrada general. Desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2026 el ingreso a Termas de Colón para mayores de 10 años es de $20.000. Con el descuento correspondiente, los jubilados pagan $8.000.

Qué documentos hay que presentar para acceder al descuento para jubilados en Termas de Colón

Aquellos interesados en entrar a Termas de Colón solo deben mostrar una certificación o documento que confirme que son jubilados. El descuento se realiza al ingresar en el parque termal y pueden asistir todos los días de la semana, ya que el beneficio está disponible en cualquier momento. Sin embargo, se recomienda consultar antes de realizar el viaje para chequear si la promoción continúa vigente.

La entrada a Termas de Colón se puede pagar con:

Efectivo

Tarjeta de Débito

Tarjeta de Crédito (en 1 pago)

QR de Mercado Pago

Valores de Termas de Colón

Actualmente la entrada general es de $20.000. En tanto, niños de entre 3 y 10 años pagan $6.000 y los menores de 3 pueden ingresar gratis al igual que las personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, deben presentar la certificación CUD.

Asimismo, personas que residen en la provincia de Entre Ríos pueden acceder a una entrada de $10.000 si presentan el Documento Nacional de Identidad (DNI). Por otro lado, los afiliados a la Caja de Jubilaciones de Colón pueden pagar para entrar a las Termas de Colón un total de $6.000.

Para ingresar no hay que hacer ningún tipo de reserva. De hecho, se entra al parque termal por orden de llegada.