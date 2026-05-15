ANSES cambió fechas de pago en mayo: quiénes cobran primero

ANSES mantendrá el bono extraordinario para jubilados que cobran haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos de mayo 2026 por los feriados del mes y oficializó un aumento del 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización alcanza a millones de beneficiarios en todo el país y también se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

El ajuste se aplica a partir de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, jubilados, titulares de AUH, beneficiarios de pensiones y otras prestaciones sociales cobrarán nuevos montos durante mayo.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en mayo

Con el incremento confirmado por ANSES, la jubilación mínima pasó a ser de $393.174,10. A ese valor se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo recibirán un total de $463.174,10.

Además, el organismo previsional aclaró que las jubilaciones y pensiones inferiores a ese monto recibirán un refuerzo proporcional hasta completar los $463.174,10 establecidos para mayo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $314.539,28. Con el adicional extraordinario, el ingreso total asciende a $384.539,28 durante este mes. En tanto, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez pasaron a $275.221,87. Con el bono, el monto final llega a $345.221,87.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra

Las asignaciones también recibieron el aumento del 3,38% dispuesto por ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecida en $141.286 por cada menor.

Por otro lado, la AUH por discapacidad pasó a $460.045, mientras que la Asignación Familiar por Hijo alcanzó los $70.651 para el primer rango de ingresos familiares.

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subió a $230.032. Como ocurre habitualmente, ANSES mantiene retenido el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta que acredita controles de salud y asistencia escolar.

Tarjeta Alimentar: los montos que siguen vigentes

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones durante mayo. El beneficio continuará acreditándose de manera automática junto con la prestación principal.

Los valores vigentes son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos. La asistencia alimentaria está destinada a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran Pensiones No Contributivas.

Los pagos de mayo tendrán cambios por los feriados nacionales confirmados.

Calendario de pagos de ANSES para mayo 2026

ANSES mantuvo el esquema de pagos según terminación de DNI, aunque algunas fechas se modificaron por los feriados nacionales de mayo.

AUH y Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilaciones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas