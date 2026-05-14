Plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días en mayo 2026

Monto a cobrar de plazo fijo a 30 días

Los plazos fijos volvieron a quedar en el centro de atención de los ahorristas argentinos luego de las últimas modificaciones en las tasas de interés aplicadas por los bancos. En mayo, el Banco Nación mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17,50% para las colocaciones realizadas de manera electrónica, un nivel inferior al que ofrecían las entidades financieras a comienzos de año.

En este contexto, quienes buscan preservar pesos y obtener una renta mensual sin asumir demasiados riesgos continúan utilizando el plazo fijo tradicional como una de las herramientas financieras más elegidas del mercado.

Cuánto rinde invertir $2.000.000 en Banco Nación

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $2.000.000 a 30 días genera actualmente los siguientes resultados:

Capital invertido: $2.000.000

Plazo: 30 días

TNA electrónica: 17,50%

TEA: 18,98%

Intereses ganados: $28.767,12

Monto total al vencimiento: $2.028.767,12

En tanto, para operaciones realizadas por sucursal, la entidad paga una tasa levemente menor:

TNA sucursal: 17%

Intereses ganados: $27.945,21

Monto total: $2.027.945,21

Plazo fijo BNA

Cómo hacer un plazo fijo en Banco Nación

El trámite puede realizarse de forma online en pocos pasos:

Ingresar al home banking o app BNA+. Ir a la sección “Inversiones”. Seleccionar “Plazo Fijo”. Elegir el monto y el plazo. Confirmar la operación.

Una vez constituido el plazo fijo, el dinero queda inmovilizado durante 30 días y al vencimiento el banco acredita automáticamente el capital más los intereses obtenidos.

Las tasas de interés de los plazos fijos mostraron una fuerte baja en las últimas semanas. A comienzos de 2026, varias entidades pagaban rendimientos cercanos al 25% anual, mientras que actualmente los bancos más grandes ofrecen tasas que oscilan entre el 15% y el 19,5%. La reducción impacta directamente sobre la rentabilidad mensual de los ahorristas y genera que los rendimientos queden por debajo de la inflación estimada por consultoras privadas.

Aun así, el plazo fijo continúa siendo una alternativa conservadora muy utilizada debido a la estabilidad del dólar en los últimos meses y a la previsibilidad que ofrece este instrumento financiero.

Cuánto rinde un plazo fijo hoy

Qué pasa con el plazo fijo frente a la inflación

A pesar de seguir siendo una herramienta conservadora y muy utilizada, los analistas remarcan que las tasas actuales continúan por debajo de la inflación mensual estimada por varias consultoras privadas. Mientras el plazo fijo tradicional ofrece rendimientos mensuales cercanos al 1,5%, distintas estimaciones privadas proyectan una inflación superior al 2% mensual.

Sin embargo, el escenario cambiario más estable de los últimos meses hizo que muchos ahorristas mantengan posiciones en pesos aprovechando la previsibilidad del instrumento y la menor volatilidad del dólar.