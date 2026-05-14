Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en mayo 2026

Cuánto cobra el personal de comida rápida

Los empleados de comida rápida en Argentina perciben en mayo sus salarios bajo el esquema acordado en la última negociación paritaria del sector, que contempla aumentos escalonados, sumas fijas y adicionales no remunerativos. La actualización impacta en cadenas de alcance nacional como McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras empresas comprendidas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000.

El acuerdo salarial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en una actividad caracterizada por una alta presencia de empleos jóvenes y jornadas reducidas o part-time. En ese marco, los haberes actuales se componen de tres elementos principales: salario básico, suma fija y adicional no remunerativo.

Cuáles son los salarios de comida rápida en mayo de 2026

Las escalas salariales vigentes para mayo 2026 quedaron definidas de la siguiente manera:

Puestos jerárquicos y técnicos

Cocinero: $1.693.488 + $65.000 + $64.353

Encargado: $1.502.431 + $65.000 + $57.092

Líder B: $1.462.895 + $65.000 + $55.590

Líder A: $1.249.347 + $65.000 + $47.475

Puestos operativos

Cajero: $1.159.429 + $60.000 + $44.058

Empleado B: $1.092.695 + $60.000 + $41.522

Empleado A: $1.046.681 + $60.000 + $39.774

Peón de limpieza: $1.035.526 + $60.000 + $39.350

Empleado principiante: $983.337 + $60.000 + $37.367

Estos valores corresponden a trabajadores con jornada completa. En el caso de quienes cumplen tareas part-time, el salario se calcula proporcionalmente según la cantidad de horas trabajadas.

Salarios de comida rápida

Cómo se compone el sueldo de un empleado de comida rápida

El ingreso mensual no depende únicamente del salario básico. El convenio colectivo incluye distintos adicionales que incrementan el monto final percibido por cada trabajador.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Sumas fijas mensuales

Adicionales no remunerativos

Premio por asistencia

Recargos por trabajo nocturno

Horas extras

Bonificaciones por funciones específicas

En muchos locales que operan durante horarios extendidos o las 24 horas, los adicionales nocturnos generan una mejora importante en el salario mensual.

Qué pasa con los empleados part-time

La actividad de comida rápida es una de las que más trabajadores part-time emplea en Argentina. En esos casos, el salario se liquida de manera proporcional según la carga horaria semanal.

Por ese motivo, los ingresos efectivos pueden variar significativamente entre trabajadores de una misma categoría, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas y los adicionales percibidos.

Comida rápida: salarios de mayo

Qué cambios habrá en los próximos meses

El acuerdo paritario vigente contempla una reestructuración salarial prevista para julio de 2026. Según lo acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias, las sumas fijas y no remunerativas comenzarán a incorporarse gradualmente al salario básico.

Ese cambio impactará directamente en conceptos laborales como:

Aguinaldo

Vacaciones

Horas extras

Indemnizaciones

Aportes jubilatorios

Mientras tanto, durante mayo, la mayoría de las categorías del sector ya muestran ingresos que superan el millón de pesos mensuales en jornadas completas.