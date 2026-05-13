El miedo al rechazo: qué pasa cuando queremos hablarle a alguien que nos gusta.

Lejos de ser una simple cuestión de timidez, especialistas explican que detrás de esa parálisis aparecen mecanismos psicológicos vinculados al miedo al rechazo, la ansiedad social y la necesidad de aprobación.

Según la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad (AATA), la ansiedad social se activa especialmente en situaciones donde sentimos que podemos ser observados, evaluados o juzgados por otros. Incluso algo tan cotidiano como iniciar una conversación puede disparar pensamientos anticipatorios negativos: “¿Y si me rechaza?”, “¿Y si digo algo ridículo?”, “¿Y si piensa que soy raro?”.

Desde INECO explican que la fobia social tiene como característica principal el temor intenso a ser evaluado negativamente o hacer el ridículo en público. Entre los síntomas más frecuentes aparecen palpitaciones, rubor, sudoración excesiva, temblores y la clásica sensación de que “la mente se pone en blanco”.

La licenciada en Psicología Mariana López, especialista en vínculos y ansiedad social en Buenos Aires, explica que muchas veces el problema no está en la otra persona sino en la película mental previa. “Cuando alguien nos gusta, no estamos hablando solamente con esa persona, sino también con todo lo que proyectamos sobre ella: expectativas, idealización y miedo a perder una posibilidad que todavía ni siquiera empezó”, señala.

Según la profesional, el cerebro interpreta esa interacción como una situación de alta exposición emocional. “El rechazo amoroso activa zonas cerebrales similares a las del dolor físico. Por eso, muchas personas prefieren no intentarlo antes que exponerse a una respuesta negativa”, agrega.

Ese fenómeno también se potencia con las redes sociales. Hoy es más fácil observar que acercarse, mirar historias, reaccionar con un emoji o stalkear desde lejos parece menos riesgoso que sostener una conversación cara a cara.

La estadística también habla

Un informe reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires reveló que el 6,5% de la población argentina enfrenta riesgo de padecer un trastorno mental y que 6 de cada 10 personas presentan problemas de sueño vinculados al malestar emocional y la ansiedad. Además, solo el 29,15% de los encuestados está en tratamiento psicológico, mientras que el 50,05% considera necesitarlo pero no puede acceder.

Aunque no todos esos casos se relacionan con vínculos afectivos, los especialistas advierten que el temor al juicio social y la sobreexigencia emocional son factores cada vez más frecuentes en jóvenes y adultos.

La fobia social tiene como característica principal el temor intenso a ser evaluado negativamente o hacer el ridículo en público.

El psicólogo alemán Borwin Bandelow, citado en una investigación reciente sobre ansiedad social, lo resume de forma directa: “Quienes temen hacer llamadas telefónicas sufren de fobia social”, vinculando ese miedo con el temor a ser criticados o avergonzados. Esa misma lógica suele trasladarse al plano romántico, hablarle a alguien que nos atrae implica exponerse sin filtro ni edición posible.

Cuando idealizamos demasiado

Otro factor clave es la llamada “pedestalización”, poner a la otra persona en un lugar de perfección imposible. “No hablamos con igualdad cuando sentimos que el otro está demasiado arriba. Ahí aparece la inseguridad y dejamos de actuar con naturalidad”, explica López.

Por eso, muchos terapeutas recomiendan cambiar el enfoque, no pensar en “gustarle” al otro, sino en conocerlo realmente. La conversación deja de ser un examen y pasa a ser un encuentro.

Quizás la paradoja más grande sea que casi todos sienten lo mismo. La persona que parece segura también puede estar nerviosa. La diferencia suele estar en quién se anima primero. Hablarle a alguien que nos gusta no garantiza una historia de amor, pero evitarlo casi siempre garantiza una duda que dura mucho más.