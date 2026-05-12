Giro en la realeza: el cambio de la hija de Máxima Zorreguieta que marca un antes y después

Durante el último año, Amalia combinó sus estudios con viajes internacionales (Instagram/@koninklijkhuis).

Amalia de Países Bajos experimentó una transformación sorprendente en los últimos tres años. Desde que cumplió 18 años, pasó de ser una princesa en segundo plano a una heredera que impone con seguridad y carisma. Hoy, con 22 años, domina los actos oficiales tanto sola como acompañada por la Familia Real.

Su crecimiento público empezó a notarse con claridad en 2023, durante una gira por el Caribe que realizó junto a sus padres, los reyes Guillermo y Máxima. En esa visita de dos semanas a islas como Bonaire, Aruba, Curaçao, San Martín, San Eustaquio y Saba, Amalia, entonces de 19 años, todavía mostraba la timidez propia de una heredera novel. Participó en eventos oficiales, pero siempre en un segundo plano y bajo la atenta mirada de sus padres, especialmente de su madre, la reina Máxima, quien brillaba por su simpatía y carisma.

Este viaje coincidió con un momento complicado para Amalia, que recién había comenzado sus estudios universitarios en Ámsterdam. La princesa debió enfrentar una grave amenaza a su seguridad por un riesgo de secuestro o ataque, lo que la obligó a abandonar la ciudad y refugiarse con su familia en el Palacio de Huis ten Bosch, en La Haya. "Voy a ser muy sincera. Todavía lo estoy pasando muy mal. Echo de menos la vida normal, la vida de una estudiante", confesó en ese entonces.

Posteriormente, Amalia se trasladó a Madrid, donde pudo continuar sus estudios universitarios bajo la protección de los reyes Felipe y Letizia, amigos cercanos de sus padres. Allí encontró la "libertad" para vivir de manera más anónima y segura, lo que le permitió ganar confianza y tranquilidad en su vida diaria.

El conocimiento de la amenaza criminal que pesaba sobre ella la volvió algo retraída en público durante un tiempo, aunque nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades. En octubre de 2023, durante el 18 cumpleaños de Christian de Dinamarca, comenzó a mostrar mayor seguridad y elegancia, luciendo joyas históricas de la casa de Orange y destacándose en eventos de gala.

De la sombra a la corona: el camino hacia la madurez de Amalia de Orange

Un hito importante en su evolución fue su participación en abril de 2024 en una cena de Estado con los reyes Felipe y Letizia, en Países Bajos. Amalia deslumbró con un vestido azul noche y la tiara de pavo real de rubíes, un conjunto que data de 1897. El rey Guillermo señaló entonces: "Las circunstancias requirieron que ella [la princesa Amalia] viviera en Madrid por un tiempo. Desde allí, pudo continuar con sus estudios en la Universidad de Ámsterdam".

En el verano siguiente, la princesa dio otro paso institucional destacable al acompañar a sus padres en los Juegos Olímpicos de París para apoyar a la selección neerlandesa. Se la vio espontánea y entusiasta, compartiendo gradas con don Felipe durante una final olímpica, lo que evidenció su creciente seguridad y cercanía en público.

En septiembre de 2024, Amalia impactó con el collar de diamantes de las Reinas de Orange durante una cena con el Consejo de Estado, mostrando una imagen más madura y consolidando su rol como futura monarca. Más adelante, en junio de 2025, participó en la conmemoración del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, rodeada de mandatarios y jefes de Estado, incluso saludando a Donald Trump durante la recepción a los líderes de la OTAN.

Durante el último año, Amalia combinó sus estudios con viajes internacionales, como la cumbre en Nueva York junto a su madre, donde se reunió con Bill Gates. También destacó en actos oficiales como el relevo en el trono en Luxemburgo, donde brilló con reverencias impecables a los grandes duques. Además, siguió formación militar, siguiendo los pasos de otras princesas europeas como Leonor de Borbón.

Una de sus apariciones más naturales y cómodas fue en Ámsterdam durante el Día del Rey de abril de 2025. Allí se pudo comprobar que el llamado 'efecto Amalia' es una realidad: su cercanía y frescura renovaron la confianza en la monarquía neerlandesa, que había sufrido un golpe tras la polémica por las vacaciones de los reyes en Grecia durante el confinamiento. Amalia ya no es solo la hija mayor de los reyes, sino una futura reina que asume su lugar con personalidad propia.