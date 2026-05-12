El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se puede acceder desde cualquier dispositivo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso en funcionamiento la plataforma de videollamadas oficial para resolver infracciones de tránsito, sin necesidad de ir a una oficina de manera presencial.

El servicio disponible desde octubre de 2025 demanda sólo la gestión de turno mediante BOTI. El sistema genera un enlace único y personal para el acceso a la audiencia virtual que se envía al vecino por correo electrónico.

"El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Paso a paso: ¿cómo hacer un descargo por una multa en CABA?

En BOTI, ingresar las palabras “multa” o “infracciones” para iniciar una conversación y seguir las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”. Después de haber indicado el número del DNI o la patente del vehículo, será posible avanzar con la agenda de una audiencia para hacer un descargo de duración máxima de 20 minutos.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se puede acceder desde cualquier dispositivo.

“Seguimos simplificando trámites en la Ciudad. El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado, ya que se descomprime el sistema presencial”, sumó el mandatario porteño.

La plataforma asegura la confidencialidad y seguridad de la comunicación. También, la protección de los datos personales y el derecho a la imagen de cada vecino.

Impulsada por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, la iniciativa se encuadra en las políticas de digitalización y simplificación de trámites que promueve la actual gestión.

¿Quiénes podrán acceder al servicio de descargo de multas en CABA?

A las audiencias virtuales sólo podrán acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar. Antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema enviará un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

"Esta implementación representa un avance significativo en materia de simplificación de trámites. Mejoramos la experiencia de las personas, ahora pueden resolver sus infracciones desde cualquier lugar sin necesidad de acercarse a una oficina del Gobierno de la Ciudad. Así, además optimizamos la gestión, ahorrando tiempo y recursos”, sentenció el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.