La Ciudad habilitó la opción para resolver las multas por videollamadas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitó la plataforma de videollamadas para resolver infracciones de tránsito a distancia. La alternativa de acceso libre permite interactuar con un controlador de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de ir a una oficina de faltas.

Impulsada por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, la herramienta se encuadra en las políticas de digitalización y simplificación de trámites, garantizando la protección de los datos personales y el derecho a la imagen de cada vecino.

"El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado", destacó el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

¿Cómo resolver multas de tránsito de la Ciudad por videollamadas?

Para utilizar el servicio de resolución de multas a distancia será necesario gestionar un turno mediante BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147). El sistema asignará un enlace único y personal de la audiencia virtual que se enviará al vecino por correo electrónico.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se puede acceder desde cualquier dispositivo. En la videollamada con el controlador será necesario que la persona presente un documento válido. Cada una tendrá una duración máxima de 20 minutos y garantizará el derecho de defensa, además de la posibilidad de presentar un descargo y pruebas.

"Esta implementación representa un avance significativo en materia de simplificación de trámites. Mejoramos la experiencia de las personas, ahora pueden resolver sus infracciones desde cualquier lugar sin necesidad de acercarse a una oficina del Gobierno de la Ciudad. Así, además optimizamos la gestión, ahorrando tiempo y recursos”, comentó el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

¿Quiénes podrán utilizar el servicio de resolución de multas por videollamadas?

A las audiencias virtuales sólo podrán acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar. Antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema enviará un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

¿Cómo sacar turno en BOTI para resolver multas de la Ciudad?

Ingresar las palabras “multa” o “infracciones” para iniciar una conversación Seguir las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”, después de haber indicado el número del DNI o la patente del vehículo.

Al igual que en la modalidad presencial, al acceder a este sistema se perderá el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario.