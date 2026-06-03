España registra temperaturas  marinas récord para el mes de mayo

Turistas y lugareños practican "paddleboard" al amanecer en el mar Mediterráneo en Barcelona

​España registró temperaturas marinas récord para el mes de mayo ‌a lo largo ‌de gran parte de su litoral, según informó el martes la autoridad portuaria del país, en un momento en que la ONU pronosticó un fenómeno del ​Niño moderado ⁠o posiblemente fuerte, que podría ‌provocar un aumento de las ⁠temperaturas globales en ⁠los próximos meses.

Doce de las quince boyas de aguas profundas registraron sus ⁠temperaturas más altas jamás registradas ​para el mes de ‌mayo, así como ‌seis de las catorce boyas ⁠situadas a lo largo de la costa, según la autoridad portuaria española.

El cambio climático provocado ​por el ‌ser humano fue la causa de este fenómeno, dijo Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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Del ⁠Campo señaló que en la última década solo ha habido siete días de frío récord, mientras que se han registrado 221 días de calor récord, y añadió que esto ‌reflejaba un aumento constante de las temperaturas medias globales.

Sin embargo, Del Campo puntualizó que las temperaturas marinas récord de mayo no guardaban ‌relación con el Niño, que podría comenzar a manifestarse en el Pacífico en ‌los ⁠próximos meses y alcanzar su punto máximo en octubre ​y noviembre.

Con información de Reuters