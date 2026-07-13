Accidente de tránsito en el occidente de México deja 9 fallecidos y 10 heridos, cuatro de ellos estadounidenses

Un accidente múltiple de tránsito ocasionado por un tractocamión dejó nueve personas fallecidas y alrededor de 10 lesionadas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, en una carretera del estado de Jalisco, informó el domingo Protección Civil.
Entre los muertos se encuentran dos menores de edad, mientras que los heridos incluyen a dos miembros de la Guardia Nacional que se encuentran en estado grave y fueron trasladados al Hospital de Magdalena, en Guadalajara, indicó el reporte de la entidad.
Vídeos en redes sociales de medios locales mostraron varios vehículos incinerados en una carretera que conecta a las ciudades de Guadalajara y Tepic.
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"Cuatro pacientes en estado leve, de nacionalidad estadounidense, fueron trasladados al Hospital Arboledas, en Guadalajara, por una unidad privada de la autopista", precisó Protección Civil Jalisco.
"Siete vehículos incendiados, de los cuales 2 corresponden a camiones de carga pesada", agregó.
Con información de Reuters