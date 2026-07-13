FOTO DE ARCHIVO: Autobús calcinado tras chocar contra un remolque cerca de Escarcega

​Un accidente múltiple de tránsito ocasionado ‌por un ‌tractocamión dejó nueve personas fallecidas y alrededor de 10 lesionadas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, en una carretera del ​estado ⁠de Jalisco, informó el ‌domingo Protección Civil.

Entre ⁠los muertos ⁠se encuentran dos menores de edad, mientras que ⁠los heridos incluyen a ​dos miembros ‌de la Guardia ‌Nacional que se encuentran ⁠en estado grave y fueron trasladados al Hospital de ​Magdalena, ‌en Guadalajara, indicó el reporte de la entidad.

Vídeos en redes sociales de medios ⁠locales mostraron varios vehículos incinerados en una carretera que conecta a las ciudades de Guadalajara y Tepic.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cuatro pacientes en ‌estado leve, de nacionalidad estadounidense, fueron trasladados al Hospital Arboledas, en Guadalajara, por una unidad ‌privada de la autopista", precisó Protección Civil Jalisco.

"Siete vehículos ‌incendiados, ⁠de los cuales 2 corresponden a ​camiones de carga pesada", agregó.

Con información de Reuters