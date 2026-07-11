Carl Jung, psiquiatra: “Dentro de nosotros hay múltiples voces; la libertad comienza cuando sabemos cuál está hablando”

“Dentro de nosotros hay múltiples voces; la libertad comienza cuando sabemos cuál está hablando”. Esta célebre expresión del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung resume con precisión una sensación que toda la humanidad ha experimentado alguna vez: esa lucha interna entre una parte que quiere actuar por impulso, otra que se deja llevar por las emociones y una tercera que intenta analizarlo todo con calma. Lejos de ser una contradicción, una falta de voluntad o una debilidad, esta fragmentación es, en realidad, la forma en la que funciona nuestra mente.

De acuerdo con la psicología analítica y los aportes de divulgadores contemporáneos como Fernando González, autor del libro Hackeando tu cerebro (Ed. Siglantana), esto ocurre porque no poseemos una mente uniforme. Somos el resultado directo de la interacción de distintos sistemas cerebrales que evolucionaron en momentos diferentes de la historia de la especie y que, con notable frecuencia, persiguen objetivos completamente distintos. Al entrar en conflicto, se manifiestan bajo la forma de tres voces esenciales: la del instinto, la de la emoción y la de la razón.

Para describir cómo interactúan estos sistemas que intervienen en nuestra identidad, en la toma de decisiones y en lo que somos y hacemos, la neurociencia y la psicología suelen apelar a una división evolutiva muy clara:

La voz del instinto (Cerebro reptiliano): Es el sistema más antiguo desde el punto de vista evolutivo y su misión es muy simple: mantenernos vivos. Habla a través de reflejos y reacciones físicas. Su lenguaje es el impulso puro: atacar, huir o congelarse. No negocia, no argumenta, solo actúa ante la percepción de peligro.

La voz de la emoción (Sistema límbico): Es el territorio encargado de procesar las emociones y de almacenar gran parte de nuestra memoria afectiva. Se encarga de registrar las experiencias del pasado y anticipar posibles amenazas en base a la historia personal. Es, fundamentalmente, la estructura que recuerda que una vez algo dolió y por eso ahora teme.

La voz de la razón (Corteza prefrontal): Es la región cerebral más moderna, relacionada con la planificación, el razonamiento, el autocontrol y la toma de decisiones complejas. Es la parte que se encarga de analizar las consecuencias a largo plazo, comparar opciones lógicas y tratar de encontrar la mejor solución técnica.

Uno de los mensajes centrales de la neurociencia actual, que desmonta un mito cultural sumamente extendido, es que el ser humano no es un ser esencialmente racional. La imagen popular de la razón comandando nuestras vidas es un malentendido: la razón no gobierna, sino que intenta poner orden después de que el instinto y la emoción ya decidieron. Funciona como una narradora interna que justifica y busca argumentos lógicos para explicar lo que los otros sistemas más primitivos ya ejecutaron de antemano.

Por este motivo, separar de forma tajante el pensamiento de la emoción es un error biológico. No sentimos y luego pensamos, sino que sentimos mientras pensamos. Ante situaciones de alta tensión —como una entrevista de trabajo, una ruptura sentimental, una discusión familiar o el desafío de hablar en público— las tres voces aparecen en simultáneo. Aunque la lógica de la corteza prefrontal nos asegure que no pasará nada grave al dar un discurso, el cerebro reptiliano puede activar temblores corporales y el sistema límbico puede disparar pensamientos catastróficos basados en viejas inseguridades. Si el miedo es muy intenso, la emoción suele ganar la batalla, provocando lo que en psicología se conoce como el "secuestro de la amígdala".

Carl Gustav Jung resumió con precisión una sensación que toda la humanidad ha experimentado alguna vez: la lucha interna de voces.

Conciencia y biografía personal: el equilibrio es individual

Este diálogo interno no funciona de la misma manera en todas las personas. Las experiencias de la infancia, el entorno de crianza y los acontecimientos vividos modifican de forma permanente la sensibilidad y la reactividad de estos sistemas. Un individuo que creció en un ambiente seguro y predecible reaccionará de forma muy distinta ante una crisis que alguien que ha vivido bajo una situación de amenaza constante. Lo que para un observador externo puede parecer una reacción exagerada, para la historia biográfica de ese sujeto es una respuesta totalmente coherente.

La libertad, tal como lo vislumbró Carl Jung, no radica en silenciar estas voces o en pretender una mente robótica y puramente racional, sino en el autoconocimiento necesario para identificarlas. El objetivo de la gestión emocional no es dejar de sentir miedo, enfado o tristeza, sino aprender a interpretar qué información valiosa aporta cada una de esas alertas sin permitir que tomen el control del volante. En este constante debate interior, la conciencia debe ocupar la silla del director: no para imponer censura, sino para escuchar, traducir los distintos impulsos y decidir de forma autónoma cuál es la opción que merece ser escuchada.