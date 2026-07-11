Harry Kane confirma que jugó al golf con Trump y elogia el juego del presidente

​El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, confirmó el viernes ‌que en una ‌ocasión jugó al golf con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describiendo la experiencia como "surrealista" y elogiando el juego del mandatario.

A principios de esta semana, Trump dijo a los periodistas que ​había jugado al ⁠golf con Kane, calificando al delantero ‌inglés de gran jugador y ⁠buen golfista.

En declaraciones realizadas ⁠el viernes, en vísperas del partido de cuartos de final del Mundial contra Noruega, ⁠Kane confirmó que la ronda tuvo ​lugar en Palm Beach, Florida, ‌hace unos 18 meses.

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"La ‌verdad, jugué bastante bien. Me invitó ⁠a jugar cuando estuve en Palm Beach. Así que sí, cuando el presidente te invita a algún sitio (...)", dijo ​Kane ‌a los periodistas en Miami.

"Fue una experiencia bastante surrealista simplemente conocerlo y, obviamente, jugar al golf con él. Juega bastante bien al golf, ⁠la verdad, espero poder jugar tan bien como él cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y le estoy muy agradecido por haberme invitado a jugar", agregó.

Trump había elogiado al delantero del Bayern de ‌Múnich en su plataforma Truth Social tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en octavos de final, escribiendo: "¡¡¡Harry Kane, de Inglaterra, es un GRAN jugador!!!".

Al día ‌siguiente, Trump reveló que ambos habían jugado al golf juntos.

"Creo que Kane es un gran ‌jugador. Jugué ⁠al golf con él y me cae muy bien. Es ​un buen golfista, es realmente genial", aseguró Trump.

Con información de Reuters